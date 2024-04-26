烏克蘭內閣涉貪第一人！　農業部長涉非法收購2億元國有土地被捕

▲烏克蘭農業部長索爾斯基（Mykola Solsky）因涉嫌土地貪汙案，於26日遭法庭羈押。（圖／路透）

記者張寧倢／編譯

烏克蘭法院26日下令將農業部長索爾斯基（Mykola Solsky）羈押，原因是他涉嫌非法收購價值約735萬美元（約新台幣2.3億元）的國有土地。檢方表示，他涉嫌的指控最高可判處12年有期徒刑。報導稱，他是烏克蘭總統澤倫斯基任內首位被列為貪汙案嫌疑人的內閣部長。

根據路透社報導，相關指控的事件發生在索爾斯基2022年3月就任農業部長前的2017年至2021年，烏克蘭國家反貪腐局（National Anti-Corruption Bureau）認為他涉及一項價值2.91億赫里夫尼亞（約735萬美元）國有土地的收購計畫，以及試圖取得另一塊價值1.9億赫里夫尼亞的土地。

檢方認為，此案涉及的國有土地被2家國有企業非法掠奪，並轉讓給退伍軍人，條件是他們將要把土地承租給一些私人公司。索爾斯基和他的律師在25日的聽證會上否認指控，稱他並未從任何這類計畫中獲利。不過，法庭26日已下令將他羈押，保釋金為7570萬赫里夫尼亞，相當於190萬美元（約新台幣6190萬元）。

儘管索爾斯基已於25日遞交辭呈，但暫時未被國會受理，嚴格來說他仍然在職。法官表示，他將被羈押至6月24日。澤倫斯基持續對貪汙腐敗採取零容忍的打擊政策，去年烏克蘭國防部人員接連爆出貪腐後，澤倫斯基下令撤換國防部長。

報導補充，44歲的索爾斯基一直是烏克蘭努力維持糧食產業運作的中心人物，俄羅斯的全面入侵已阻擋了烏克蘭在黑海的糧食出口路線，還在田裡布置地雷並佔領農田。此外，烏克蘭正在申請加入歐盟，農業部長將會是烏克蘭與27個成員國進行糧食產業談判中的重要角色。