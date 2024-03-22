男沒買機票…異想天開「翻拍他人登機證」　上飛機後躲廁所被逮

▲一名美國男子沒買機票，偷拍別人登機證後搭上達美航空（Delta Air Lines）客機。（示意圖／達志影像／美聯社）

記者張寧倢／編譯

美國猶他州法院18日受理一份刑事起訴書，26歲德州男子弗勒里札德（Wicliff Yves Fleurizard）遭指控一項偷渡重罪，因為他涉嫌在17日偷拍一名女性乘客的登機證，沒有買機票就登上達美航空（Delta Air Lines）班機，直到起飛前都躲在廁所中，後來空服員發現他想坐的位子已經有人坐，他的詭計才被戳破。

根據CNN、華盛頓郵報報導，起訴書指出，弗勒里札德被猶他州鹽湖城國際機場的監視器拍到，他在登機口附近翻攝了多名乘客的手機或電子登機證，接著他使用一名未成年女性乘客的登機證通過查驗，登上一班預計飛往德州奧斯汀的飛機。

弗勒里札德上了飛機後就引起了空服員的注意，他不僅試圖打開存放緊急設備的門，還請一名機組人員帶他走到飛機前端的廁所，並且在裡頭待了「很長一段時間」，期間其他乘客仍在繼續登機。直到所有人登機完成，飛機艙門正準備關閉時，他又換躲到飛機尾部的廁所。

▲飛機已經準備離開停機坪，正朝向跑道滑行途中，男子才被空服員發現偷渡詭計。（示意圖／達志影像／美聯社）

飛機開始向跑道滑行時，弗勒里札德向一名空服員指向21F的位置並宣稱那是他的座位，但當時座位已經被人坐走了。空服員發現已經沒有多餘的座位後，便進入系統搜尋他的乘客資訊，卻沒有找到任何使用他名字預訂的達美航空機位。

飛機返回登機口後警察已經在那裡待命，立刻就將弗勒里札德逮捕。起訴書提到，弗勒里札德向執法人員解釋自己是來猶他州滑雪，原本試圖用朋友給他的西南航空（Southwest Airlines）夥伴免費通行證（buddy pass）搭機回家，但西南航空的最近2架航班座位都已經超賣，他只能搭17日下午3時起飛的航班。

然而，弗勒里札德沒有選擇等待西南航空航班，而是偷拍他人的登機證之後，搭上17日上午9時50分起飛的達美航空航班，時間只比西南航空早了幾個小時。原本想要早點回家，如今卻導致他面臨一項飛機上偷渡的重罪指控。