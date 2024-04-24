波音737又出包！剛起飛「輪胎掉落」緊急折返　降落爆巨響畫面曝

▲ 掉落的是左起落架左邊輪胎。（圖／翻攝自X）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國波音公司（Boeing）自年初一架737 Max 9客機半空掉艙門後大小事故不斷，南非薩法航空（FlySafair）一架737客機日前起飛時一顆輪胎竟當場脫落，飛機因此緊急返航，降落過程中起落架和右翼受損，現場傳出巨響及陣陣濃煙。

A Flysafair Boeing 737 lost one of its left rear wheels on take-off from Johannesburg to Cape Town today. Flight FA212 took off at 11.32AM and landed back safely at 2.06PM after burning fuel which included low fly past over OR Tambo Int for emergency services to assess damage pic.twitter.com/5pny2SR3Mt — ZimLive (@zimlive) April 21, 2024

根據《紐約郵報》，事發畫面顯示，這架滿載乘客的FA212航班迫降於約翰尼斯堡奧利弗坦博國際機場（JNB）時，失去輪胎的輪軸碰撞地面冒出煙霧，幾秒鐘後爆出一聲巨響，且飛機滑行過程中持續發出尖銳聲響，而事後的照片顯示飛機起落架及右翼都部分損壞。

所幸這起意外未造成人員傷亡，多虧眼尖的地勤人員在這架飛往開普敦的飛機起飛後馬上就發現輪胎消失。

薩法航空發言人戈登（Kirby Gordon）說明，機組員得知輪胎掉落後決定返回約堡，在派瑞斯（Parys）空域盤旋等待以消耗燃料，先低空飛過機場以便專家評估起落架狀況，才放行飛機降落跑道，乘客隨後改搭備用機飛往開普敦。波音公司對此則拒絕回應。