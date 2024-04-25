全球僅21例極罕病！　13歲少女成「首位治癒患者」

▲來自英國的13歲華裔少女薛愷（Kai Xue，音譯）一出生就被診斷出患有罕見的WILD症候群。（圖／翻攝自X／@UHNM_NHS）



記者張方瑀／綜合報導

英國一名年僅13歲的女童一出生就被診斷出極罕見的淋巴疾病，全球僅21例，整個童年幾乎都在醫院中度過。沒想到她近期接受一項新的手術方法後，成為全球第一位治癒此疾病的患者。

綜合外媒報導，來自英國的13歲華裔少女薛愷（Kai Xue，音譯）一出生就被診斷出患有罕見的WILD症候群（WILD syndrome）。WILD分別代表疣（Warts）、免疫缺陷（Immunodeficiency）、淋巴水腫（Lymphoedema）和纖維肌發育不良（anogenital Dysplasia）。

英國醫學期刊（BMJ）指出，這是一種相當罕見的遺傳性疾病，全球有紀錄僅21例。且除了WILD症候群外，薛愷還患有嚴重的乳糜性腹水（chylous ascites），也就是淋巴液會積聚在腹部，對器官造成擠壓。

The mother of a teenager who required pioneering surgery at UHNM says she “still cannot believe” her daughter is cured.



Kai Xue was discharged from @StaffsChildrens after surgeons fixed a leak in her liver & drained 28 litres of fluid from her abdomen➡️ https://t.co/2xppIHRJIN pic.twitter.com/mOpCUC3xAF — UHNM NHS Trust ???? (@UHNM_NHS) March 2, 2024

薛愷的母親陳寧（Ning Chen，音譯）表示，她出生時就有淋巴系統異常，左手臂非常腫脹，「在她的整個童年時期，我們在許多不同的醫院治療，試圖找出問題，但沒有人知道原因。」她們甚至還曾飛往中國接受治療，最後被轉診到英國皇家斯托克大學醫院（Royal Stoke University Hospital）。

皇家斯托克大學醫院介入放射科（interventional radiologist）醫師摩薩德（Mona Mossad）表示，薛愷剛入院時的狀況非常糟糕，因為淋巴液的累積對她的內臟造成巨大的壓力。

醫生首先拓寬了胸導管來排出體液，而這種手術在英國過去從未在兒童身上實施過，甚至連成人都只有少數案例；不過，這種方式並未起作用，淋巴液仍在薛愷的腹部持續累積。

最後摩薩德醫生發現薛愷肝臟上的漏洞，就是造成淋巴液外漏的原因，於是使用一種特殊的手術膠水來堵住肝臟的淋巴管。

摩薩德醫生解釋，這項手術非常有挑戰性，因為淋巴管在成年人體內只有不到十分之一毫米寬，而在未成年人體內就更小了，所以團隊訂製了更小的針頭來進行手術。最後手術十分成功，醫療團隊從薛愷體內導出了28公升的淋巴液。

薛愷術後住院5周進行休養觀察，最後順利出院，她也因此成為全球第一個接受這種手術的兒童，也是第一個成功治癒WILD症候群的病患。