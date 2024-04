全球僅21例極罕病！　13歲少女成「首位治癒患者」

▲來自英國的13歲華裔少女薛愷(Kai Xue,音譯)一出生就被診斷出患有罕見的WILD症候群。(圖/翻攝自X/@UHNM_NHS)



英國一名年僅13歲的女童一出生就被診斷出極罕見的淋巴疾病,全球僅21例,整個童年幾乎都在醫院中度過。沒想到她近期接受一項新的手術方法後,成為全球第一位治癒此疾病的患者。

綜合外媒報導,來自英國的13歲華裔少女薛愷(Kai Xue,音譯)一出生就被診斷出患有罕見的WILD症候群(WILD syndrome)。WILD分別代表疣(Warts)、免疫缺陷(Immunodeficiency)、淋巴水腫(Lymphoedema)和纖維肌發育不良(anogenital Dysplasia)。

英國醫學期刊(BMJ)指出,這是一種相當罕見的遺傳性疾病,全球有紀錄僅21例。且除了WILD症候群外,薛愷還患有嚴重的乳糜性腹水(chylous ascites),也就是淋巴液會積聚在腹部,對器官造成擠壓。

