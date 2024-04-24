擁30公分巨雕　他上瑜珈課「被誤會起生理反應」秒轟出教室

▲英國一名男子號稱擁有30公分陰莖，卻因此招致困擾與不便。（示意圖／達志影像）



記者吳美依／綜合報導

來自英國的巴爾（Matt Barr）自稱，陰莖勃起長度達到1英尺（約30.5公分），儘管擁有許多男人夢寐以求的雄風，實際上卻招致不少困擾，不僅會把約會對象嚇跑，就連去上瑜珈課，也遭誤會「起生理反應」，當成變態趕出教室。

40歲巴爾被媒體形容擁有「英國最大的陰莖」，勃起長度約30.5公分，與全球平均勃起長度的13公分相比，足足是2倍多。但他本人卻認為，擁有雄偉陰莖，根本沒有那麼快樂。

巴爾表示，生殖器尺寸讓自己很難脫單，不僅「把所有人嚇跑」，在房事上更帶來許多不便。他還曾經被有心人士盯上，以為要跟女伴浪漫約會，卻差點被騙去拍攝OnlyFans色情影片。

更別提「大鵰」帶來的困擾。巴爾接受《每日郵報》採訪時分享上瑜珈課的經驗，「我當時穿著非常寬鬆的T-Shirt跟短褲，但因為瑜珈的姿勢，人們產生了錯誤的想法」，簡而言之，他因此被踢出課堂。

儘管如此，巴爾短期內還不想透過手術縮小生殖器尺寸，「這是一項非常昂貴的手術，耗資大約1.5萬英鎊（約新台幣61萬元），通常只有在腫瘤之類的情況下才會做」，反而希望能夠消除關於陰莖的污名與羞恥感，「我不明白，為什麼這與談論你的胸部或其他身體部位不一樣……這不是關乎性，只是生活的事實。」