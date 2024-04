春假變失控拳賽！比基尼妹互毆「巨奶掉出」狂晃　男大生興奮觀戰

▲美國大學生趁春假到泰比島狂歡,結果爆發打架鬥毆事件,妹子不小心露奶,男大生開心大笑。(圖/翻攝自X/@MuhSociofactor)

記者張寧倢/編譯

美國春假(Spring Break)對許多大學生而言是一年一度的狂歡時節,喬治亞州薩凡納(Savannah)沿海一座小島就湧入5萬多名大學生,美麗的海灘如今布滿垃圾,一群比基尼妹疑似喝醉後在眾目睽睽下鬥毆,她們的假髮、胸罩全都被扯下,男大生則興奮大笑,荒唐場面在網路上瘋傳。

▲泰比島「Orange Crush」狂歡節中爆發鬥毆事件,場面混亂。(圖/翻攝自X/@MuhSociofactor)

根據紐約郵報報導,泰比島(Tybee Island)舉行一年一度的「Orange Crush」派對狂歡活動,這座面積僅約7.7平方公里的小島上原本只有3000人居住,最近卻湧入5萬名放春假的美國各地大學生。在網路上流傳畫面顯示,大學生之間多次爆發打鬥,海灘被狂歡者留下的垃圾污染。

其中一段在X上發布的影片可以看到,多名女子互相撲倒,猛烈地對彼此拳打腳踢,激烈交戰之下,她們的比基尼泳裝被扯落,然而,這些女大生不顧胸部露出,仍繼續打架,地上還有掉落的假髮。事件引起了周邊群眾的熱烈反應,許多人拿出手機錄影,還有一名男子明顯興奮地大笑。

▲有人比基尼被扯落,有人則拿起掉落在地上的假髮狂甩。(圖/翻攝自X/@MuhSociofactor)

事實上,Orange Crush活動早在1990年代就因失控而臭名遠播,薩凡納州立大學還曾經於1991年因犯罪率太高而與該活動切割關係。去年,這場活動自2020年疫情以來首次在泰比島恢復舉行,當時活動規模更大、場面更加混亂。

▲泰比島狂歡節演變成女性集體互毆,影片被PO上網路社群。(圖/翻攝自X/@MuhSociofactor)

儘管今年對該活動仍有抗議聲浪,網路上也罵聲不斷,但當地官員表示,今年的春假遊客較往年減少,犯罪活動亦有所下降。去年活動中還有許多非大學生的狂歡者參加,而今年則主要由大學生參與。

Quite little beach town gets trashed, but a least no one got shot this year. Tybee Island, Orange Crush pic.twitter.com/gXmuIKzQnn