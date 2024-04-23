春假變失控拳賽！比基尼妹互毆「巨奶掉出」狂晃　男大生興奮觀戰

▲美國大學生趁春假到泰比島狂歡，結果爆發打架鬥毆事件，妹子不小心露奶，男大生開心大笑。（圖／翻攝自X／@MuhSociofactor）

記者張寧倢／編譯

美國春假（Spring Break）對許多大學生而言是一年一度的狂歡時節，喬治亞州薩凡納（Savannah）沿海一座小島就湧入5萬多名大學生，美麗的海灘如今布滿垃圾，一群比基尼妹疑似喝醉後在眾目睽睽下鬥毆，她們的假髮、胸罩全都被扯下，男大生則興奮大笑，荒唐場面在網路上瘋傳。

▲泰比島「Orange Crush」狂歡節中爆發鬥毆事件，場面混亂。（圖／翻攝自X／@MuhSociofactor）

根據紐約郵報報導，泰比島（Tybee Island）舉行一年一度的「Orange Crush」派對狂歡活動，這座面積僅約7.7平方公里的小島上原本只有3000人居住，最近卻湧入5萬名放春假的美國各地大學生。在網路上流傳畫面顯示，大學生之間多次爆發打鬥，海灘被狂歡者留下的垃圾污染。

Spring break fight in Savannah, Georgia pic.twitter.com/fYIUxmKJjE — fights that go hard (@fightsthtgohard) April 22, 2024

其中一段在X上發布的影片可以看到，多名女子互相撲倒，猛烈地對彼此拳打腳踢，激烈交戰之下，她們的比基尼泳裝被扯落，然而，這些女大生不顧胸部露出，仍繼續打架，地上還有掉落的假髮。事件引起了周邊群眾的熱烈反應，許多人拿出手機錄影，還有一名男子明顯興奮地大笑。

▲有人比基尼被扯落，有人則拿起掉落在地上的假髮狂甩。（圖／翻攝自X／@MuhSociofactor）

事實上，Orange Crush活動早在1990年代就因失控而臭名遠播，薩凡納州立大學還曾經於1991年因犯罪率太高而與該活動切割關係。去年，這場活動自2020年疫情以來首次在泰比島恢復舉行，當時活動規模更大、場面更加混亂。

▲泰比島狂歡節演變成女性集體互毆，影片被PO上網路社群。（圖／翻攝自X／@MuhSociofactor）

儘管今年對該活動仍有抗議聲浪，網路上也罵聲不斷，但當地官員表示，今年的春假遊客較往年減少，犯罪活動亦有所下降。去年活動中還有許多非大學生的狂歡者參加，而今年則主要由大學生參與。