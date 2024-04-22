全球2023年軍費開支出爐！　台灣年增11%「位列世界第21」

▲國軍CM-34裝步戰鬥車。（圖／記者李毓康攝）



記者張方瑀／綜合報導

瑞典斯德哥爾摩國際和平研究所（SIPRI）最新報告顯示，全球2023年軍費支出創下2009年以來最大增幅，達2.4兆美元新高，較前一年增加6.8%；且全球5個地理區域的軍費支出都有增加。據統計，台灣2023年軍費支出達166億美元（約台幣5450億元），較去年增加11％，位列第21名。

．全球各地區軍費開支增加

全球軍費開支連續第9年上升，達到2.4兆美元的歷史新高，這也是自2009年以來，SIPRI所定義全球5個地理區域（非洲、美州、亞太地區、歐洲、中東）的軍費支出全都有所增加，尤其歐洲、中東和亞洲的漲幅最多。

SIPRI高級研究員田楠（Nan Tian）表示，軍費開支的空前增加是對全球和平與安全惡化的直接反應，「各國都在優先考慮軍費實力，但在日益動盪的地緣政治和安全情勢下，很可能會出現『行動和反應行動螺旋』（action/reaction spiral）的惡性循環。」

．烏克蘭靠軍援縮小與俄羅斯差距

俄羅斯的軍費在2023年增加24％至1090億美元；佔政府總支出的16％、佔國內生產總值（GDP）的5.9％。

烏克蘭在2023年的軍費支出在全球排名第8，激增51％至648億美元；佔政府總支出的58％、佔國內生產總值（GDP）的37％。

烏克蘭在2023年也獲得至少350億美元的外國軍事援助，美國佔了其中254億美元，這些援助加上烏克蘭本身的軍費開支，大約相當於俄羅斯軍費開支的91％。

．美國仍是北約主要開支國 歐洲各國軍費全增加

北約31個成員國的軍費開支在2023年達1341億美元，相當於全球軍費開支的55％；其中美國2023年軍費開支增長2.3%達9160億美元，佔北約總軍費開支的68％。

儘管美國仍是北約最主要的軍費開支國，但歐洲各國的軍費開支在2023年都有所增加，在北約總軍費佔比達28％，創下10年來新高；其餘4％來自加拿大和土耳其。

SIPRI研究員斯卡拉札托（Lorenzo Scarazzato）分析，對於歐洲的北約國家來說，過去兩年的烏俄戰爭從根本上改變了安全願景，「這種威脅的轉變反映在軍費開支在GDP所佔的份額增加上。」

斯卡拉札托也說，北約成員國10年前承諾將軍費支出提升至佔GDP的2％，「如今看來這2％已被視作是一個基礎，而非一個必須達到的門檻。」

．中國軍費增長帶動鄰國軍費開支

作為全球第2大軍費開支國，中國在2023年向軍隊撥款2960億美元，比2022年增加6%，而這也是中國軍費連續第29年增長。中國的軍費開支佔整個亞洲和大洋洲的一半，這也同時帶動了鄰近國家的軍費開支。

日本2023年軍費開支為502億美元，比2022年增加11％，排名全球第10；台灣同樣增加11％，達166億美元，排名全球第21。南韓2023年的軍費開支為479億美元，比前一年增加1.1％，排名第10。

SIPRI研究員蕭亮（Xiao Liang）表示，中國正不斷增加軍費預算來提高解放軍的戰備能力，這也促使台灣、日本和周圍其他地區的政府加強軍事能力，預計此趨勢在未來幾年會更加速。

．中東局勢緊張 軍事開支增至10年來最高

中東地區的軍費開支在2023年增加了9％，達到2000億美元，這也創下該地區過去10年來最高的增長率。

以色列的軍費開支在2023年增加24％，達275億美元，僅次於排名第5、沙烏地阿拉伯的758億美元。以色列開支增加的主要原因是，其增強對加薩走廊的進攻規模，這也導致該地區局勢迅速變化，讓整個地區的軍費開支連帶增長。

．打擊毒梟集團 中美洲和加勒比海地區軍事支出增加

中美洲和加勒比海地區2023年的軍費支出比2014年增加54％，主要是受到該地區部分國家毒梟集團猖獗，必須透過軍事力量控制。

SIPRI研究員迪亞哥（Diego Lopes da Silva）指出，多年以來使用軍隊鎮壓幫派暴力已成為中美洲趨勢，「因為政府要無法使用傳統手段解決問題，因此更傾向於使用更立即、更暴力的手段回應。」