馬爾地夫國會大選　親中總統壓倒性勝選

▲馬爾地夫親中候選人穆伊祖當選。（圖／路透）



文／中央社

馬爾地夫今天舉行國會大選，計票結果顯示，總統穆伊祖所屬政黨贏得掌控國會的多數席次，選民支持他向中國傾斜、遠離區域強國及傳統援助國印度的立場。

法新社報導，根據馬爾地夫選舉委員會（Elections Commission of Maldives）公告結果，穆伊祖（Mohamed Muizzu）所屬人民全國大會黨（People's National Congress）贏得已經開出86席當中的66席，超過取得93席國會「超級多數」（super majority）所需席次。

外界將這場選舉視為對穆伊祖繼續力推與中國更緊密經濟合作計畫的關鍵測試。相關計畫包括在引發爭議的填海土地上興建數以千計公寓。

人民全國大會黨及其盟友本來在國會中只有8席，在國會沒有過半讓去年9月當選的穆伊祖施政受阻。

原本在國會擁有「超級多數」的主要在野黨馬爾地夫民主黨（Maldivian Democratic Party）本次大選慘敗，只拿下已經開出席次的其中12席。

45歲的穆伊祖本來是首都瑪萊（Male）巿長。他今天一早投票時敦促選民投票說：「所有公民都應該儘快出來行使投票權。」

低地國馬爾地夫由分布在赤道附近、南北縱列綿延約800公里的1192個小珊瑚礁島組成，是最容易因全球暖化導致海平面上升而受到影響的國家之一。

前建設和基礎設施部長穆伊祖承諾將以填海並且築高島嶼來抵抗海潮。不過環保人士認為此一政策恐加劇洪患風險。

以豪華度假勝地著稱於世的馬爾地夫由於位處東西航運路線所經，近年來成為印度洋地緣政治熱點。

穆伊祖於去年9月以親中國的前總統雅門（Abdulla Yameen）代理人之姿贏得總統大選。高等法院推翻雅門因貪腐遭判的11年徒刑後，他已於日前獲釋。