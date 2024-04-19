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伊朗官員暗示「不報復以色列」：爆炸非來自外部攻擊

▲▼德黑蘭街頭掛著一幅反以色列廣告牌，上面有伊朗飛彈的圖片。（圖／路透）

▲伊朗首都德黑蘭街頭掛著一幅反以色列廣告牌，上面有伊朗飛彈的圖片。（圖／路透）

文／中央社

伊朗一座城市今天傳出爆炸聲響，消息指稱這是以色列攻擊，但是德黑蘭當局淡化這起事件，並表示沒有報復的計畫，似乎試圖避免引發區域戰爭。

路透社報導，攻擊規模有限而且伊朗反應平淡雙雙顯示著，自從伊朗13日對以色列展開無人機和飛彈攻擊以來，避免以伊爆發全面戰爭的日以繼夜外交努力似乎已竟其功。

伊朗媒體和官員表示，為數不多的爆炸聲響是防空系統在伊斯法罕市（Isafahan）上空擊落3架無人機所致。值得注意的是，他們稱這起攻擊是「滲透者」所為，而不是出自以色列，因此沒必要報復。

一名伊朗官員告訴路透社，沒有針對這起事件反制以色列的計畫。

該名官員指出，「這起事件的外國消息來源未經證實。我們並未遭到任何外部攻擊，相關討論更傾向於是遭到滲透，而非攻擊」。

以色列對此不予置評。

各國今天呼籲以伊雙方避免事態進一步升高。歐洲聯盟執行委員會（European Commission）主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）說：「維持這個地區穩定，所有各方克制不去採取進一步行動，這絕對有其必要。」

中國和阿拉伯國家也提出類似呼籲。

在伊朗境內，新聞報導今天這起事件時並未提到以色列。國營電視台訪問的分析家和名嘴似乎對攻擊規模不屑一顧。

一名分析家向伊朗國營電視台表示，「伊朗境內的滲透者」操控的小型無人機在伊斯法罕遭到防空系統擊落。

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