　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

以色列4／19空襲伊朗　適逢伊朗最高領袖生日

▲▼伊朗最高領袖哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）。（圖／路透）

▲伊朗最高領袖哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）。（圖／路透）

文／中央社

伊朗13日對以色列發動無人機和飛彈攻擊後近一週，據報以色列今天回擊伊朗。有媒體報導，以色列回擊時間適逢伊朗最高領袖哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）的生日而受關注。

印度「經濟時報」（The Economic Times）報導，根據哈米尼的官方網站內容，哈米尼出生於1939年4月19日，但他出生證明上的官方生日則是1939年7月16日。

哈米尼是伊朗伊斯蘭共和國（Islamic Republic of Iran）的最高權威，他掌握著龐大權力，不僅決定伊朗的命運，且對整個中東及其他地區發揮影響力。

哈米尼是任職時間最長的伊朗最高領袖，早從1989年開始就任至今，他也曾於1981年至1989年擔任伊朗總統。

以色列4月初空襲敘利亞首都大馬士革的伊朗外交機構並炸死伊朗革命衛隊（Revolution­ary Guards）將領，伊朗13日晚間展開報復，發射大量飛彈、無人機打擊以色列境內目標，以色列隨後揚言反擊。

伊朗法斯通訊社（Fars）稍早報導，伊朗中部伊斯法罕市（Isafahan）的一座機場附近可聽到爆炸。

ET快訊
郭碧婷《浪姐5》官宣照公開！　網驚：向太也來參加？

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

G7：中國企業供俄國軍民兩用產品　助莫斯科軍事擴張

伊朗官員暗示「不報復以色列」：爆炸非來自外部攻擊

台積電熊本廠進駐貢獻　菊陽町中小學2025年營養午餐「免費」

以色列4／19空襲伊朗　適逢伊朗最高領袖生日

日本研發AI「分析出勤、請假資料」　可預測員工何時離職

廢鐵廠油桶爆炸！馬國37歲工人「頭部被炸開」　四肢噴飛慘死

俄軍Tu-22M3起火「旋轉掉落」畫面曝！　烏克蘭聲稱：我們打的

英男出國太嗨挑戰「危險跳海」　墜崖落水摔成重傷

美軍「連5個月」在嘉手納空降訓練　沖繩縣居民強烈反對

英國率先表態挺「以色列有權自衛」！中東調停國譴責　各國反應曝

楊謹華《乘風2024》初舞台美翻　謝金燕飆《姐姐》..痛憶車禍往事

6歲印度女孩挑戰「劈腿溜冰」 離地僅16CM！破金氏世界紀錄

駕駛斑馬線疾駛不禮讓！　男學生怒推Ubike猛撞轎車

SJ金希澈「時隔6年」抵台嗨翻了！　「台灣真的好久不見」L.S.S.淡定偷笑XD

退休警糾正學弟取締未開警示燈　遭駁「有開」怒：等著被處分！

范國宸出棒過半判三振　陳金鋒抗議遭驅逐出場

聯結車撞碎福和橋主梁畫面曝　鋼筋露出...急封往台北外車道

朴信惠時隔7年來台！　現身機場「微笑揮手」超親切

鸚鵡與媽媽接唱《小小的花園》　超萌奶音融化網：太可愛了！

刺青太痛！友臨時「改圖」她見半成品炸出魔性笑聲

G7：中國企業供俄國軍民兩用產品　助莫斯科軍事擴張

伊朗官員暗示「不報復以色列」：爆炸非來自外部攻擊

台積電熊本廠進駐貢獻　菊陽町中小學2025年營養午餐「免費」

以色列4／19空襲伊朗　適逢伊朗最高領袖生日

日本研發AI「分析出勤、請假資料」　可預測員工何時離職

廢鐵廠油桶爆炸！馬國37歲工人「頭部被炸開」　四肢噴飛慘死

俄軍Tu-22M3起火「旋轉掉落」畫面曝！　烏克蘭聲稱：我們打的

英男出國太嗨挑戰「危險跳海」　墜崖落水摔成重傷

美軍「連5個月」在嘉手納空降訓練　沖繩縣居民強烈反對

英國率先表態挺「以色列有權自衛」！中東調停國譴責　各國反應曝

奧運門票失之交臂！李智凱世界盃杜哈站摘銀　亞錦賽再努力

泫雅上節目「放閃龍俊亨」遭炎上！韓網怒：跟鄭俊英朋友交往還宣傳

台積電消防供應商巧風攻電動車市場　推出鋰電池專用水霧滅火器

2024甲辰年「絕｣現象逼近！　命理專家：｢2生肖｣ 易遭冷暴力

2檔00733、00900大換血　專家：預料中的事

伴娘車頭燈太亮！深V細肩帶溢出渾圓胸　誠實婚攝直對焦…新人淪配角

相關新聞

英率先表態挺以色列　各國回應一次看

英率先表態挺以色列　各國回應一次看

伊朗13日大舉空襲以色列後，當地時間19日凌晨，伊朗中部城市伊斯法罕（Isfahan）、敘利亞、伊拉克皆傳出爆炸聲，多名美國官員證實是以色列所發動的襲擊。不過，伊朗否認受到外部攻擊，以色列也未宣布對此負責。英國已表態支持以色列，中東調停國阿曼則譴責以色列，其他包含中國、法國等國也作出回應。

以反擊炸伊朗這省　核設施、空軍基地所在地

以反擊炸伊朗這省　核設施、空軍基地所在地

伊朗首都德黑蘭2大機場「恢復航班起降」

伊朗首都德黑蘭2大機場「恢復航班起降」

伊朗媒體堅決否認「遭境外攻擊」

伊朗媒體堅決否認「遭境外攻擊」

以色列反擊「精心策畫」2含意曝光

以色列反擊「精心策畫」2含意曝光

關鍵字：

伊朗以色列

讀者迴響

最夯影音

更多

楊謹華《乘風2024》初舞台美翻　謝金燕飆《姐姐》..痛憶車禍往事

6歲印度女孩挑戰「劈腿溜冰」 離地僅16CM！破金氏世界紀錄

駕駛斑馬線疾駛不禮讓！　男學生怒推Ubike猛撞轎車

SJ金希澈「時隔6年」抵台嗨翻了！　「台灣真的好久不見」L.S.S.淡定偷笑XD

退休警糾正學弟取締未開警示燈　遭駁「有開」怒：等著被處分！

熱門快報

誰能稱霸？投票抽百項好禮

誰能稱霸？投票抽百項好禮

臺大盃熱舞大賽人氣隊伍由你決定！天天投票，抽藍芽喇叭等百項好禮！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

新聞雲APP寵粉不手軟

新聞雲APP寵粉不手軟

新聞雲會員專享！假日送超商購物金限時開搶

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面