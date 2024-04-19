上周只是最低打擊！伊朗外長：以色列一旦反擊　將立即果斷回應

▲伊朗外交部長警告，一旦以色列反擊伊朗，那他們將立即做出回應。（圖／路透）

記者葉睿涵／編譯

伊朗外交部長艾密拉多拉安（Hossein Amirabdollahian）18日警告以色列不要對伊朗採取任何軍事行動，否則伊朗將立即做出最大反擊。

艾密拉多拉安在接受CNN記者伯內特（Erin Burnett）的獨家採訪時表示，「如果以色列政府再次走上冒險主義道路，採取有損伊朗利益的行動，那我們將立即做出最大程度的回應。」

他也重提伊朗在當地13日向以色列發動的飛彈與無人機攻擊，直言這是對以色列襲擊伊朗使館的反擊，「為了採取以平等的行動，我們將上周的行動維持在了最低限度的打擊，而此舉也是為了讓人們清楚，我們確實有能力做出回應。」

艾密拉多拉安進一步強調，伊朗衷心希望以色列不要重犯「之前令人震驚的大錯」，否則「我們將透過瑞士駐德黑蘭大使館做出果斷回應。我們已向美方發出訊號，重申如果以色列政府再次犯錯，那我們的回應將會是果斷、明確，而令人感到遺憾的。」

儘管伊朗在襲擊後多次警告以色列不要反擊，但伊朗中部的伊斯法罕（Isfahan）、敘利亞南部的蘇韋達省（As-Suwayda）及巴格達（Baghdad）地區、伊拉克巴比倫（Babil），在當地19日凌晨都聽見了爆炸聲。隨後一名美國官員向ABC News證實，以色列飛彈擊中了伊朗一處據點。