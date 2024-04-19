快訊／中東多地驚傳「爆炸聲」　伊朗、敘利亞、伊拉克都聽見

記者吳美依／綜合報導

根據《耶路撒冷郵報》最新消息，當地時間19日凌晨，伊朗中部的伊斯法罕（Isfahan）、敘利亞南部的蘇韋達省（As-Suwayda）及巴格達（Baghdad）地區、伊拉克巴比倫（Babil），都聽見了爆炸聲響。

據悉，伊朗重要核設施就位於伊斯法罕納坦茲（Natanz）。也有報導指出，遭襲擊地點位於敘利亞南部德拉省（Daraa）及蘇韋達省，是敘利亞部隊據點。

此外，伊拉克艾比爾（Erbil）及摩蘇爾（Mosul）的居民也通報，19日凌晨聽見戰鬥機的聲音。

مراسل السويداء 24: أصوات قوية لتحليق طيران حربي في الريف الجنوبي لمحافظة #السويداء جنوب #سوريا، سبقها بدقائق اصوات ثلاث انفجارات متتالية سمع دويها في مدينة السويداء والريف الغربي..



يتبع.. pic.twitter.com/2bgRMFEpw7 — السويداء 24 (@suwayda24) April 19, 2024

社群媒體X上開始流傳火光照亮黑夜的畫面，但是未經證實。

這次的爆炸聲響是否為以色列發動的報復反擊仍不得而知。不過伊朗外長阿布杜拉希安（Hossein Amir-Abdollahian）18日才警告以色列，切勿對伊朗採取任何軍事行動，「若以色列政權再次展開冒險、採取違背伊朗利益的行動，我們下一波將作出立即、最大程度的回應。」

وسائل إعلام إيرانية: سماع دوي 3 انفجارات ضخمة في أصفهان جنوبي طهران — سكاي نيوز عربية-عاجل (@SkyNewsArabia_B) April 19, 2024