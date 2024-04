快訊／中東多地驚傳「爆炸聲」　伊朗、敘利亞、伊拉克都聽見

記者吳美依/綜合報導

根據《耶路撒冷郵報》最新消息,當地時間19日凌晨,伊朗中部的伊斯法罕(Isfahan)、敘利亞南部的蘇韋達省(As-Suwayda)及巴格達(Baghdad)地區、伊拉克巴比倫(Babil),都聽見了爆炸聲響。

據悉,伊朗重要核設施就位於伊斯法罕納坦茲(Natanz)。也有報導指出,遭襲擊地點位於敘利亞南部德拉省(Daraa)及蘇韋達省,是敘利亞部隊據點。

此外,伊拉克艾比爾(Erbil)及摩蘇爾(Mosul)的居民也通報,19日凌晨聽見戰鬥機的聲音。

社群媒體X上開始流傳火光照亮黑夜的畫面,但是未經證實。

這次的爆炸聲響是否為以色列發動的報復反擊仍不得而知。不過伊朗外長阿布杜拉希安(Hossein Amir-Abdollahian)18日才警告以色列,切勿對伊朗採取任何軍事行動,「若以色列政權再次展開冒險、採取違背伊朗利益的行動,我們下一波將作出立即、最大程度的回應。」

According to SkynewsArabia, "3 huge explosions were heard in Isfahan, south of Tehran." Isfahan is home to one of Iran's nuclear facilities. pic.twitter.com/LY0vwCqeXZ