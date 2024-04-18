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美「援台、以、烏包裹」法案　眾議長宣布週末表決

▲▼ 美台,台美,美國國旗,台灣國旗。（圖／路透）

▲美國共和黨籍眾議院議長強生今天宣布，眾院本週末將就大規模軍事援助包裹法案進行表決。（圖／路透）

文／中央社華盛頓17日綜合外電報導

美國共和黨籍眾議院議長強生今天宣布，眾院本週末將就大規模軍事援助包裹法案進行表決，包括延宕已久的對烏克蘭約610億美元援助，還有對於以色列及台灣的分別260億和80億美元撥款。

法新社報導，強生（Mike Johnson）宣布：「我們預計在週六（20日）晚間針對這些法案的最後通過進行表決。」

據報導，這份包裹法案除了援助烏克蘭的610億美元，還包括對以色列的逾260億美元撥款。以色列目前正在加薩走廊（Gaza Strip）與哈瑪斯（Hamas）交戰，並且對抗區域世仇伊朗及其代理人。

此外，這項包裹法案還包含對於台灣的80億美元援助；以及對於加薩的92億美元人道援助撥款，這一直是民主黨人的主要訴求。

烏克蘭在對抗俄羅斯入侵之際處於劣勢，這份包裹法案可能最終得以提供烏方急需的援助，但也可能再次受到美國共和黨極右派阻撓。多月以來，共和黨極右派一直在前總統川普引導下，阻止對烏克蘭的援助。

根據先前報導，強生計劃把援助烏克蘭、以色列、台灣的法案分拆成3案個別表決。強生當時指出，可能要到19日才會進行表決。

 
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