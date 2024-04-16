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兒子想養章魚！暖心父買回一隻　竟然狂生50胎「他秒變奶爸」

▲▼兒子想養章魚！暖心父買回一隻　竟然狂生50胎「他秒變奶爸」。（圖／翻攝TikTok@doctoktopus）

▲卡麥隆買了一隻章魚回家，給兒子當作寵物，未料章魚一連孵化50顆卵。（圖／翻攝TikTok@doctoktopus，下同。）

記者吳美依／綜合報導

來自美國奧克拉荷馬州的卡麥隆（Cameron Clifford）為了滿足9歲兒子生日願望，買了一隻章魚回家當作寵物飼養，未料卻帶回準備產卵的雌性章魚，很快生出50隻寶寶，讓他瞬間升格「章魚奶爸」，忙得人仰馬翻。

今日美國等外媒報導，卡麥隆表示，兒子卡爾（Cal Clifford）從小就對大自然與海洋生物著迷，尤其喜歡章魚，即使小時候就有章魚娃娃作伴，長大後還是想要養一隻。事實上，這孩子自從2歲開始，每年生日跟聖誕節都會許願想要寵物章魚。

到了兒子9歲生日前，卡麥隆找遍全州的水族店，終於買回一隻加州雙斑蛸（California two-spot octopus），並且取名「泰倫斯」（Terrence），外加魚缸、水循環系統及食物等，沒想到新成員比想像中還要大隻，且回家2個月後不僅產下50顆卵，還全部都孵化了。

▲▼兒子想養章魚！暖心父買回一隻　竟然狂生50胎「他秒變奶爸」。（圖／翻攝TikTok@doctoktopus）

卡麥隆不知所措，趕緊聯絡當地水族店、水族館及研究機構，希望專業人士帶走這些章魚寶寶，卻都被婉拒了。於是，他只好拍攝TikTok影片求助網友，不僅一夕爆紅，還成功擴大知名度，終於找到有興趣收容章魚的全美各大水族館、大專院校及研究機構。

卡麥隆透露，章魚寶寶目前還未送養，而是與家族友人、動物學家提姆博士（Dr. Tim）住在一起。根據他與專家交流獲得的資訊，僅1-5%加州雙斑蛸能夠活到成年，但「泰倫斯」的寶寶們孵化2個月後，竟然還有一半存活，「每個跟我交談的科學家……都感到驚訝。」

 
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