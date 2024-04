YouTube加重打擊「擋廣告外掛」！　偷用被抓包直接不給看

▲ YouTube公告正加強打擊阻擋廣告的外掛程式。(示意圖,Pexels)

圖文/鏡週刊

近年YouTube不斷加大力道打擊阻擋廣告的外掛程式,但上有政策下有對策,仍有人開發快轉結束廣告的外掛。根據母公司Google今(16日)發布的最新公告,YouTube正加強取締第三方應用程式,尤其是廣告攔截工具,一旦偵測到有阻擋廣告的外掛,用戶觀看的影片將面臨緩衝延遲或無法觀看的通知。

公告指出,YouTube正加強取締違反服務條款的第三方應用程式,警告用戶若使用如攔截廣告外掛等第三方應用程式,嘗試瀏覽影片時可能遭遇緩衝問題,或收到顯示「以下內容無法在此應用程式上顯示」(The following content is not available on this app)。

官方強調,YouTube之所以不允許第三方應用程式關閉廣告,是為了避免創作者無法藉由影片播放獲利,稱YouTube上的廣告能支持創作者,並維持全球數十億人使用串流媒體服務。YouTube也不忘替自己打廣告,表示用戶若不喜歡廣告影響觀影體驗,可以選擇付費方案YouTube Premium。

最後官方再次重申,YouTube僅允許遵守服務條款的第三方應用程式在平台使用,若發現有人違反服務條款,將採取適當保護措施保護YouTube平台、創作者及觀眾。

