14歲少年表演「懸崖上樹」　太重折斷！朋友面前墜下100英尺慘死

▲義大利少年爬樹墜崖死亡，朋友無預警目睹意外場面。（圖／翻攝自IG）

記者張寧倢／編譯

義大利一名14歲少年和朋友外出玩耍，他爬上了一棵長在懸崖邊的樹，不料樹枝突然斷裂，導致他從超過100英尺（約30.5公尺）的高處跌落山坡身亡，同齡朋友們驚恐目睹死亡事件。

根據鏡報報導，事件14日晚間發生在義大利中部拉齊奧（Lazio）地區的內米湖（Lake Nemi）附近，當地一名14歲少年和7名朋友踢完足球後正在回家的路上，一行人沿著湖邊的小徑散步時，他決定攀爬一棵長在懸崖邊的樹。

朋友們看著少年爬到樹上，開心地笑鬧和拍照。不料，當他爬到樹頂時，支撐他的樹枝突然斷裂，導致他墜落到懸崖下，從佈滿岩石和茂密植被的斜坡滑落約100多英尺。

這群年齡介於14歲至16歲的青少年，見到朋友墜崖立即撥打了求救電話，員警和消防隊員趕到現場，使用救生繩找到受傷少年，急救人員全力為他急救，但由於傷勢太重，最終仍無法挽救他的生命。少年遺體先是被送到阿里恰鎮（Ariccia）醫院的太平間，隨後又被轉移至羅馬的太平間。

報導稱，死者是阿里恰鎮的學生，當地人描述他是一名善良、有禮貌和開朗的人。他發生意外的道路曾經在2014年因山崩風險而關閉，並於2023年6月進行安全工程，儘管公告禁止通行，但仍有人使用這條路線前往內米湖湖畔。有關事發過程的細節，當局仍在調查中。