伊朗300枚飛彈成「大型煙火秀」　美媒分析：精心策畫好的失敗

▲以色列稱本次飛彈攔截率高達99％。（圖／翻攝自X）



記者張靖榕／綜合外電報導

伊朗13日對以色列進行大規模空襲，從事前撂話到實際行動，中間距離10多天，雖然發射超過300枚飛彈、無人機，但大多都被攔截，並未造成以色列重大傷亡。美媒分析認為，伊朗此番攻擊其實是精心設計，將場面做大，卻把傷亡減到最小，最大化宣傳，但不至於升級局勢。

CNN分析指出，伊朗這次的襲擊經過精心設計，一晚就結束行動，而且策畫和執行這項任務並不容易，因為一晚上要有超過300個空中武器飛越伊朗與以色列之間的鄰國領空，如伊拉克和約旦，而2國境內都有美軍基地。代表著若誤擊美軍基地，勢必會引發意外的大麻煩。

分析認為，伊朗其實是「安排好要失敗」，畢竟伊朗本土與以色列未接壤，兩國更相距1600公里之遙，雖然發射飛彈、無人機，但以色列還可以推測無人機要經過6小時才會抵達領空，準備時間算是充足，況且伊朗在發動攻勢前也向鄰國預警，等於自毀突襲優勢，顯然是要做一場「大型煙火秀」，象徵意義大於實質傷害。

《紐約時報》引述紐約智庫「以色列政策論壇」分析師克普羅（Michael Koplow），伊朗讓以色列有充分時間應對攻擊，表明德黑蘭雖然不斷在檯面上撂話，但實際行動仍相對克制，只尋求表面上做出重大回應，但不至於讓局勢升溫到無法控制。

以色列稱，伊朗本次空襲被攔截率高達99％，並未造成太大傷亡，而以色列總理納坦雅胡在國家遭襲當天，雖然矢言回敬伊朗，「若有人傷害我們，我們必將反擊」，但反擊行動在納坦雅胡與美國總統拜登14日通話過後，在發起前的最後一刻取消。

拜登也表明，美方不會涉入，並且反對以色列以任何方式對伊朗發動反擊。伊朗方面雖然靠著官媒宣傳「重大勝利」，與其他國際媒體的報導方向相去甚遠，但伊朗目前也未尋求進一步的軍事行動，而是警告若以色列跨越紅線，伊朗也絕不會克制。