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美國務卿籲各國出力　約束伊朗勿攻擊以色列

▲▼美國國務卿布林肯（Antony Blinken）21日與阿拉伯高級外交官討論停火事宜後，在開羅的記者會。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國國務卿布林肯（Antony Blinken）。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社華盛頓11日綜合外電報導

美國國務院今天表示，國務卿布林肯（Antony Blinken）已請中國外交部長及其他國家的外長運用自身影響力，來說服伊朗不要攻擊以色列。

法新社報導，以色列1日夷平敘利亞首都大馬士革（Damascus）一棟伊朗的外交建築物，造成伊朗精銳革命衛隊（Revolutionary Guards）7名成員死亡，其中包括2名將領。以色列神權領導階層矢言報復。

美國國務院發言人米勒（Matthew Miller）今天告訴媒體記者，布林肯過去一天與中國、土耳其、沙烏地阿拉伯和歐洲國家的外長通話，「以表明局勢惡化不符合任何人的利益，各國應敦促伊朗勿升高局勢」。

米勒表示，布林肯也與以色列國防部長葛朗特（Yoav Gallant）通話，「重申我們強力支持以色列對抗這類威脅」。

白宮新聞秘書尚皮耶（Karine Jean-Pierre）今天則表示，美國已向伊朗表明，美國並未涉入對大馬士革的空襲。

路透社報導，尚皮耶告訴記者：「我們已向伊朗表明，美國並未參與大馬士革發生的空襲，同時我們已警告伊朗不要把這次攻擊當藉口，讓區域局勢進一步惡化，或是攻擊美國的設施或人員。」

對於伊朗可能實施報復空襲，美國保持高度警戒，美國使節也忙著讓緊張情勢降溫。

 
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