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韓國狗慘遭殘忍遺棄！「膠帶封嘴＋綑綁前腳」　棄置荒僻深山引網怒

▲▼南韓濟州島一隻幼犬慘遭飼主綑綁嘴、前腳，丟棄在某樹林裡。（圖／翻攝自Bobaedream）

▲南韓濟州島一隻幼犬慘遭飼主綑綁嘴、前腳，丟棄在某樹林裡。（圖／翻攝自Bobaedream）

記者羅翊宬／編譯

南韓不時傳出虐待動物的新聞，最近就有網友在知名網路論壇上傳多張相片，只見相片中幼犬遭到飼主遺棄在人跡罕至的樹林當中，而幼犬的嘴巴、前腳被以繩子緊緊捆綁，導致幼犬根本無法移動身體，引起網路上其他人的公憤。

根據韓媒《紐西斯通訊社》，南韓知名網路論壇「Bobaedream」的網友本月2日發文時上傳了一共6張幼犬慘遭虐待、綑綁的相片，只見露出無辜表情的幼犬，嘴巴和前腳慘遭人類以綠色繩子和膠帶緊緊捆綁，導致幼犬只能被迫倒臥或趴臥在地、動彈不得，且身上傷痕累累。

該名網友還上傳一張Instagram發文截圖，疑似是發現幼犬的人所撰寫的文章，目擊者在內文回憶道，「不知狗狗被人這樣綑綁了多久，身上出現許多傷口和黏液。這麼乖巧的狗狗居然被以奇怪的姿勢綑綁雙腳，導致狗狗無法移動身軀。狗狗被人遺棄在開滿油菜花、不太顯眼的道路上。於是我只好找來老虎鉗解開繩子。」

該名善心人士形容，當一解開繩子時，幼犬的雙腳就像是屍體般散落，幼犬沒有餘力能夠移動雙腳。

報導指出，其實該起動物虐待與遺棄是2022年4月13日發生在濟州島的事件，當地遺棄犬隻保護中心「翰林保護中心」的志工在附近發現遭人綑綁的幼犬，才火速採取救援行動。

對此，其他網友回應道，「我衷心期盼讓幼犬變成這副德性的人能夠下地獄」、「希望不要單純覺得動物可愛，就輕易領養動物」、「你們還算是人嗎」、「建議以牙還牙」、「狗狗的厭世表情充分證明了牠所遭遇的惡行」、「殘忍到我無法想像」。

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