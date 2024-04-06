工作自己扛、每天加班！　血汗主管驚覺「菜鳥新人薪水更高」崩潰

▲馬來西亞一名主管每天加班，卻發現自己的薪水比菜鳥下屬低。（示意圖／VCG）

記者葉睿涵／編譯

馬來西亞一名主管因為相當盡責，工作4年來每天都兢兢業業、忙得不可開交，但天天加班的他最近卻發現，下屬的薪水居然比他高了500令吉（約新台幣3400元），讓他感到心理不平衡，非常沮喪。

綜合當地媒體報導，這名主管日前投稿到匿名粉專Ricebowl鐵飯網，表示自己在公司上班了4年，工作表現一直很好，也深受老闆看重，因此在3年前便獲得升職，成為一名主管。

豈料，這名主管最近發現，他手下一名資歷只有1年的菜鳥員工薪水居然比他高出了500令吉左右，讓他心裡非常不好受，不禁質疑難道老闆是看在對方名校畢業的份上，所以才開出更高的薪水嗎？

這名主管表示，薪水比他高的員工工作能力確實不錯，但他才剛進公司1年，資歷比自己淺，反觀他作為一名什麼事都自己扛，每天加班、忙得焦頭爛額的主管，薪水卻比下屬還低，「這要我心理怎麼平衡？」

相關貼文在網上曝光後，瞬間吸引了不少網友的注意，有人認為可能下屬的談判能力比較強，在入職前就談好了薪水，也有人開玩笑道，「確定不是老闆的親戚嗎？要不要去市場估計一下自己的薪資是不是低於平均？」

也有網友直言，「有些老闆確實是很看重學位的，如果這件事真的讓你很不開心的話，建議你還是換一家吧」、「為了更高的薪資，跳槽是必須的」、「這就是為什麼統計顯示，在同一家公司工作超過2年，薪水起伏會比市場低，不管是不是主管都一樣。」