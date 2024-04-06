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13選手撞成一團！自由車賽爆恐怖車禍　環法冠軍「肺坍塌」急送院

▲▼2屆環法自由車賽冠軍文格加德在環巴斯克地區自由車賽的車禍中受重傷。（圖／翻攝自X）

▲2屆環法自由車賽冠軍文格加德在環巴斯克地區自由車賽的車禍中受重傷，肺部坍塌。（圖／翻攝自X）

記者葉睿涵／編譯

2024年環巴斯克地區自由車賽4月1日在西班牙正式展開，豈料比賽的第4站卻發生了恐怖意外，多名自行車騎士在一處急下坡遭遇嚴重車禍，蟬聯2022和2023年兩屆環法自由車賽冠軍的丹麥車手文格加德（Jonas Vingegaard）也身受重傷。

據CNN報導，文格加德的車隊Visma證實，文格加德在第4賽段高速下坡時發生高速碰撞，導致鎖骨與數根肋骨骨折，肺部組織也因為被挫傷氣胸，而出現肺坍塌現象，所幸他如今的狀況已恢復穩定，但文格加德仍需住院持續觀察。

這起事故發生在距離終點站40公里處。事發當時，車手們正從奧萊塔（Olaeta）攀登過頂峰後的一個高速下坡急轉彎，豈料一名車手卻失去平衡、滑出賽道，導致其他12名車手摔倒。

從電視畫面可見，文格加德在事發當下被緊急戴上氧氣罩後送院治療，另2名環法冠軍羅格利奇（Primož Roglič）、埃夫內普爾（Remco Evenepoel）也在意外中受傷。埃夫內普爾透露，自己的鎖骨和右肩胛骨骨折，而他即將前往比利時動手術。

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