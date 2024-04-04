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華爾街日報民調：全美7個搖擺州　川普在6州領先拜登

▲▼美國現任總統拜登與前總統川普。拜登,川普。（圖／CFP）

▲美國現任總統拜登與前總統川普。（圖／視覺中國）

文／中央社華盛頓3日綜合外電報導

根據「華爾街日報」今天公布的民調，2024年美國總統大選兵家必爭的7個搖擺州中，共和黨候選人川普在6個州的民調領先現任總統拜登，原因是選民對經濟與拜登表現感到擔憂。

「華爾街日報」（Wall Street Journal）報導，在包括第3黨與無黨籍候選人的民調中，川普在賓州、密西根州、亞利桑那州、喬治亞州、內華達州與北卡羅來納州領先2到8個百分點，在與拜登一對一對決的民調中，也得出類似的結果。

根據「華爾街日報」，在威斯康辛州，選情預計將十分膠著的第7個州，拜登在多名候選人民調中領先3個百分點，在與川普一對一較量時則是難分軒輊。

儘管就業成長、支出健康、國內生產毛額（GDP）成長幅度優於預期，拜登的連任競選團隊仍在努力消除選民對美國經濟的擔憂，這個問題也令經濟學家與民主黨政治戰略顧問感到困擾。

在「華爾街日報」的民調中，選民對拜登施政表現持負面看法的比率，比持正面看法多出至少16個百分點，在其中4個州則是超過20個百分點。相較之下，川普在擔任美國總統期間，在這7個州中僅有亞利桑那州選民較不滿意他的表現，負評比率超過正面評價1個百分點。

民調顯示，有48%的受訪者認為，川普的身心狀況更能勝任這份工作，而對拜登有這樣看法的比率為28%。

「華爾街日報」報導，這項民調是在3月17日到24日實施，透過電話與簡訊對共計4200名登記選民進行調查，每個搖擺州有600人受訪。全體樣本的誤差範圍為正負1.5個百分點，各州的誤差範圍為4個百分點。

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