遇強震先別跑！　專家教「3步驟、4位置」抗震保命法則

▲台灣3日清晨7時58分發生芮氏規模7.2強震，最大震度達6強，全台各地震感明顯。（圖／記者鄧木卿翻攝）



實習記者任庭儀／編譯

台灣3日清晨7時58分發生芮氏規模7.2強震，最大震度達6強，全台各地震感明顯。美國疾病管制暨預防中心（CDC）刊載地震應對指南，建議民眾先別急著逃跑，掌握3大原則及4項避難措施，降低受傷的可能性。

地震是無法預測的自然災害，事發當下容易感到慌張無措。美國CDC指出，若不幸遭遇地震，可以遵循DCH法則「3大動作」做好即時掩護：

◎ Drop 趴下

第一時間降低重心，雙手與雙膝貼地。這個姿勢可以避免在晃動期間摔倒，同時保持身體靈活度，以便在必要時能自由移動。

◎ Cover 掩護

躲藏到堅固的桌子或可靠的掩體下，雙臂保護頭部與頸部。如果周圍無適當遮蔽物，盡量靠近牆壁或低矮家具，並用雙手遮蔽頭頸。

▲地震當下應立即躲到堅固遮蔽物下，並用雙手掩護頭部。（示意圖／VCG）

◎ Hold on 穩住

握緊掩體並穩住，直到晃動停止。注意任何可能掉落的物件，如吊燈、書櫃、電視等。若躲在桌子下，可握住桌腳形成防護屏障，移動至安全位置。

此外，CDC也列舉在家中不同區域應如何保護自身安全。首先，若在熟睡時遇到地震，應該繼續留在床上，並善用枕頭或棉被遮掩頭部，如果著急下床，可能會被地上的碎玻璃割傷。其次，如果正在廚房烹煮食物，應立即關閉瓦斯爐或電磁爐，並留意晃動期間灑出的湯湯水水及掉落的鍋碗瓢盆

萬一正在沐浴或如廁，不要急著跳出浴缸或淋浴間，避免踩到地上水漬、泡沫滑倒，可先將頭部放低、低於浴缸或馬桶等堅硬物的邊緣，留意鏡子與置物櫃是否穩固，並用雙臂掩護頭部。

最後，地震時應避免站在門口，躲在桌子下更加安全。現代房屋的門並不比其他部分牢固，且無法避免任何掉落物的風險。大多數地震相關的傷亡，都是由於被掉落物、大型家具（如電視、燈具、書架）砸傷導致。