今年已逾350萬例！　泛美衛生組織：美洲恐爆史上最嚴重登革熱

▲巴西等美洲國家飽受登革熱疫情所苦。（圖／路透）

文／中央社

泛美衛生組織日前發布警報，今年美洲地區可能爆發史上最嚴重登革熱疫情，2024年前3月已通報超過350萬例登革熱病例，累計病例數比去年同期高出3倍。

根據泛美衛生組織（PAHO），巴西、阿根廷和巴拉圭佔美洲登革熱病例90%以上，死亡人數80%以上。

數據顯示，巴西排名第1，有296萬6339例病例和758例死亡；其次是巴拉圭，有19萬1923例病例和50例死亡，阿根廷有13萬4202例病例和96例死亡。

巴西通訊社（Agência Brasil）引述泛美衛生組織主任巴波薩（Jarbas Barbosa）的分析指出，美洲地區情況堪憂，今年可能爆發史上最嚴重登革熱疫情。

巴波薩表示，加勒比海島國巴貝多（Barbados）、哥斯大黎加和瓜地馬拉等國家，通常在下半年爆發登革熱疫情，但現在的病例已經開始增加；波多黎各也已宣佈進入緊急狀態。

巴波薩指出，今年整個美洲地區已出現4種血清型登革熱，當2種以上血清型傳播時，重症病例風險就會大增。目前已有包括巴西在內至少21個國家通報1種以上血清型登革熱。

巴波薩評估後表示，環境因素在美洲地區爆發登革熱疫情中扮演重要角色，高溫、熱浪、嚴重乾旱、儲水不當、洪水等，都增加病媒蚊孳生。

2016年初，茲卡病毒（Zika）在中南美洲快速傳播，24個國家出現疫情，世界衛生組織（WHO）緊急委員會在2月1日開會後公布，將茲卡病毒疫情列為「國際公衛緊急事件」。

巴波薩指出，茲卡病毒與登革病毒同樣屬於黃質病毒（flaviviruses），且與斑蚊傳播有關，但2016年的茲卡病毒疫情與現在的登革熱疫情是2種不同情況。

巴波薩說明，當時雖然沒有科學證據，但強烈懷疑小頭症與孕婦染茲卡病毒有密不可分的關係。目前的登革熱疫情雖然增加，但疾病的臨床表現或症狀沒有發生變化。

雖然如此，巴波薩強調，登革熱是一項重大挑戰，每隔3、4年就會爆發1次疫情，需要制定永久性計畫，以便及早做好準備應對新疫情。