睽違45年日全食要來了！　加拿大尼亞加拉地區宣布進入緊急狀態

▲北美大陸4月8日將發生日全食，加拿大尼亞加拉地區預計湧入百萬遊客，提前發布緊急狀態。（圖／取自NASA官網）

記者張寧倢／綜合外電報導

一場橫跨太平洋至大西洋的日全食將在4月8日登場，美、墨、加三國屆時可觀測到月亮完全遮擋住太陽的天文現象，台灣則不可見。其中，加拿大安大略省南部靠近美加邊境的尼亞加拉地區（Niagara Region）睽違45年首次迎接日全食，估計將有史上最多的100萬名遊客湧入，尼亞加拉當局已宣布進入緊急狀態。

據美國航太總署（NASA）估計，4月8日的日全食帶將從南太平洋出發，一路朝向東北方前進，約於太平洋時間上午11時07分將在墨西哥西部海岸接觸地表，成為北美大陸第一個觀測到日全食的地方。

美國則將於中部時間12時23分從德州開始發生日食，並穿越南部與中部多個州。隨後，日食帶將從安大略省南部進入加拿大，跨越魁北克省等地，最後在美東時間下午5時16分從紐芬蘭的靠近大西洋海岸脫離北美大陸。

▲美國NASA發布的日全食帶路徑圖。（圖／取自NASA官網）

據加新社報導，這將是加拿大尼亞加拉地區自1979年以來首次迎接日全食，而「尼加拉大瀑布」（Niagara Falls）曾被《國家地理雜誌》觀看日全食的最佳地點之一。尼亞加拉瀑布城的市長迪歐達提（Jim Diodati）表示，4月8日估計將湧入100萬名遊客觀賞日食，有望創下全市有史以來最高單日遊客數。

美聯社報導指出，尼亞加拉地方政府已於3月28日發布聲明，宣布全市進入緊急狀態，以利應對大量遊客可能造成的嚴重交通壅塞、電信網路超載或癱瘓，以及緊急救難服務需求激增等情況。

NASA補充，日全食是當月球從太陽與地球中間經過時，地表上可觀測到月亮陰影完全覆蓋住太陽的現象，天空將會因此變暗，在這幾分鐘的時間內將經歷黎明或黃昏的天色，若天氣情況允許，還有可能看到太陽的日冕或外層大氣。