戀上青春肉體！25歲女師IG狂聊「鹹濕話題」　誘16歲學生到家激戰

▲25歲女教師金德雷德為自己誘騙16歲學生發生性行為感到羞愧。（圖／翻攝自X）

記者葉睿涵／編譯

美國25歲女教師金德雷德（McKenna Kindred）涉嫌在丈夫不在家時，誘騙十多歲的學生回家發生關係，而被判處緩刑。金德雷德日前聽到判決後，在法庭流下了羞愧的淚水，並向受害者道歉。

據《太陽報》報導，金德雷德2022年6月與年僅16歲的學生成為Instagram好友後，便開始頻繁和學生聊天，2人後來還發展了婚外情。同年11月，金德雷德趁丈夫外出打獵時，將學生邀請到家中，並與對方發生關係。

金德雷德今年3月28日在法庭接受審判時，坦言她對自己的行為感到十分抱歉，「我知道過去一年對所有被捲入此案的人來說都是壓力巨大的一年。我因為不當的行為，失去了我的事業、寶貴的友誼和自由，也讓無數信任我的人失望了。這件事已嚴重影響我的心理健康，我感到很羞愧。」

Former Washington high school teacher avoids jail time after having sex with student, 17, while husband was on hunting trip https://t.co/ZDHaVY2TIy pic.twitter.com/PNhLsFwKvR — New York Post (@nypost) March 30, 2024

受害少年的母親則控訴，金德雷德的行為簡直就是「濫用權力」，剝奪了兒子的夢想，「我兒子的身上失去了以前的光芒。我的兒子才16歲，這名老師怎麼可以在學生這麼小就『培養』他做這些事呢？我這幾個禮拜都睡不著，我真的很害怕我兒子被捲入老師的婚外情中、受到報復」。

金德雷德任教的學校表示，這名女教師已在去年辭去教職，而法庭文件也顯示，警方未在金德雷德與學生的對話中發現「明顯帶有性意味」的照片，不過2人的對話提及了「自慰」等字眼。涉案的少年後來承認，他曾到過金德雷德的家，並在那裡與老師發生關係。他還承認2人會在對話中分享露骨的照片與影片。

這名女教師後來被判緩刑2年，並處以罰款700美元（約新台幣2.2萬元）。在接下來的10年中，她將以「性犯罪者」的身份被登記在案。