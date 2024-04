戀上青春肉體！25歲女師IG狂聊「鹹濕話題」　誘16歲學生到家激戰

▲25歲女教師金德雷德為自己誘騙16歲學生發生性行為感到羞愧。(圖/翻攝自X)

記者葉睿涵/編譯

美國25歲女教師金德雷德(McKenna Kindred)涉嫌在丈夫不在家時,誘騙十多歲的學生回家發生關係,而被判處緩刑。金德雷德日前聽到判決後,在法庭流下了羞愧的淚水,並向受害者道歉。

據《太陽報》報導,金德雷德2022年6月與年僅16歲的學生成為Instagram好友後,便開始頻繁和學生聊天,2人後來還發展了婚外情。同年11月,金德雷德趁丈夫外出打獵時,將學生邀請到家中,並與對方發生關係。

金德雷德今年3月28日在法庭接受審判時,坦言她對自己的行為感到十分抱歉,「我知道過去一年對所有被捲入此案的人來說都是壓力巨大的一年。我因為不當的行為,失去了我的事業、寶貴的友誼和自由,也讓無數信任我的人失望了。這件事已嚴重影響我的心理健康,我感到很羞愧。」

Former Washington high school teacher avoids jail time after having sex with student, 17, while husband was on hunting trip https://t.co/ZDHaVY2TIy pic.twitter.com/PNhLsFwKvR