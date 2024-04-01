德國大麻合法化4／1上路！開放自家種植　警察「抓毒販」更困難

▲德國柏林布蘭登堡門3月31日晚間群眾聚集慶祝大麻部分合法化，有人高舉「我們不想成為罪犯」的標語。（圖／路透）

記者張寧倢／編譯

德國4月1日起大麻合法化，18歲以上成年人可持有25克大麻。自7月1日起將進一步開放成立種植者協會或大麻社交俱樂部，允許非營利性的種植與銷售。不過，德國警察工會已就執法困難方面表達擔憂，歐洲也有醫學協會提出可能對年輕人精神健康造成負面影響的憂慮。

▲德國支持大麻合法化的民眾歡欣合照。（圖／路透）

根據BBC報導，德國大麻合法化4月1日上路，允許18歲以上民眾在公共場合持有25公克大麻，成年人每一家戶最多能種植3株大麻，但上午7時至晚間8時皆禁止在學校、運動中心或行人徒步區視野所及範圍抽大麻。

德國自7月1日起還將開放成立種植者協會或大麻社交俱樂部，成員上限500人，參與成員必須年滿18歲且居住在德國。這些俱樂部允許在非營利性的嚴格規定下種植與銷售大麻，但禁止在社團中現場使用毒品。

▲布蘭登堡門慶祝大麻合法化的活動現場，人們紛紛拿出手機記錄。（圖／路透）

BBC在德勒斯登（Dresden）新城區（Neustadt）訪問了德國居民里切爾（Marcel Ritschel）。新城區是當地的次文化中心，即使當時尚未放寬法規仍然有人公開抽大麻。里切爾計畫成立一個「種植大麻的園藝俱樂部」，他認為合法化有助於解決黑市交易並改善品質，反而能創造雙贏。

然而反對者則認為德國自4月開始將進入「混亂時期」。德國警察工會（GdP）的波伊茨（Alexander Poitz）就表示，在家種植大麻需要長時間細心照料，因此市場很快就會供不應求，在7月俱樂部合法化前，黑市交易恐怕只會更嚴重。

▲德國大麻僅部分合法化，針對持有數量、吸食場所仍有詳細規範。（圖／路透）

波伊茨認為，長期下來，犯罪集團將適應甚至「滲透」社交俱樂部，對警察執法而言將是龐大挑戰，例如，雖然理論上在學校、兒童遊樂場等場所100公尺範圍內禁止呼麻，但民眾在擁擠市區內要找到合法場地可能要費一番工夫，而且25克大麻足夠捲數十根大麻菸，警方屆時將難以區分使用者與毒販。

歐洲醫師執委會（CPME）等團體也對大麻可能導致的成癮性與精神健康影響表達了擔憂。CPME副主席沃利（Ray Walley）表示，法案將「增加大麻的使用與健康相關危害，尤其是對於年輕人族群」。

報導指出，即使在加拿大與烏拉圭等已適當合法化的國家，遏制黑市仍是一項「尚未完全實現」的目標。德國邁向部分除罪化的過程同樣漫長，在保守派的前總理梅克爾結束多年執政後，2021年才出現大麻合法化提案。梅克爾所屬的政黨基民盟（CDU）已經表示，若下屆大選能重返執政，將重新恢復大麻管制法規。