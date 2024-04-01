以色列空襲　擊殺真主黨反坦克飛彈部隊指揮官

The IDF carried out a targeted strike on a vehicle in Kounine, Lebanon to eliminate Hezbollah commander Ismail Al-Zin.

Al-Zin was a senior commander in the anti-tank missile unit of Hezbollah's elite Radwan Forces and was responsible for dozens of anti-tank missile attacks… pic.twitter.com/kMpEm0lB6G — Israel War Room (@IsraelWarRoom) March 31, 2024

文／中央社

以色列軍方表示，今天在黎巴嫩對一部車展開空襲，擊殺什葉派基本教義民兵組織真主黨精銳拉德萬部隊所屬的反坦克飛彈部隊指揮官艾辛。

▲艾辛遭到擊殺。（圖／翻攝X）



路透社報導，以色列軍方指出，艾辛（Ismail Al-Zin）是真主黨（Hezbollah）拉德萬部隊（Radwan Force）「反坦克飛彈重大知識來源，數十起針對以色列平民、社區和安全部隊的反坦克飛彈攻擊行動都是他所為」。

與真主黨關係密切的消息人士表示艾辛並非高階人員，但證實他隸屬於拉德萬部隊。

截至目前，拉德萬部隊已有至少3名指揮官在內的25名成員命喪以色列之手，包括在黎南指揮軍事行動的高階指揮官塔威爾（Wissam al-Tawil）。

真主黨去年10月8日開始從黎南的山頂和村莊對以色列展開火箭攻擊，藉以支持盟友巴勒斯坦伊斯蘭激進運動哈瑪斯（Hamas）。哈瑪斯於前一天對以色列進行跨境突襲，引發以軍對加薩走廊展開激烈陸海空攻勢。

以色列對黎巴嫩進行砲擊，已經擊斃約270名真主黨戰士，但也造成包括兒童在內的近50位平民喪生，聯合國駐黎巴嫩臨時部隊（UNIFIL）和黎巴嫩軍隊也都受到波及而遇襲。

美國和其他國家尋求透過外交管道化解真主黨和以色列衝突。但是真主黨表示，除非以色列在加薩停火，否則不會停止攻勢。