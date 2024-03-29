紅麴原料賣到台灣！小林製藥：已籲廠商回收　認費用難估計

▲小林製藥紅麴保健品驗出毒性極高的「軟毛青黴酸」。（示意圖／達志影像／美聯社）



文／中央社

日本小林製藥今天下午在大阪市內召開記者會，社長小林章浩表示，已經透過日本政府厚生勞動省（簡稱厚勞省），呼籲業者回收販售到台灣的旗下紅麴原料。

日本放送協會（NHK）報導，關於此次事件影響海外市場，小林章浩表示「紅麴原料引發中國、台灣等地的困擾，對此鄭重道歉。研判相關原料已經販售到台灣，不過尚未掌握全貌，已經透過厚生勞動省呼籲廠商回收」。

小林章浩今天也說：「3月22日召開記者會時，預估回收等費用達18億日圓（約新台幣3億8700萬元），不過影響比預期中的廣泛，認為回收費用可能超過這個金額，目前難以計算具體金額」。

對於外界批評小林製藥1月就獲報首起病例，經過2個月之後才對外公布訊息並召回含有紅麴成分的3款保健食品等，因應緩慢，小林章浩今天回應「對於批評聲音，我無話可說。當初不清楚原因以及是否是紅麴所致，已經請研究部門盡快查明肇因的物質」。

關於日本民眾服用小林製藥含紅麴成分保健食品後出現腎臟疾病問題，小林製藥信賴性保證本部長渡邊純今天在記者會上表示，截至3月28日晚間10時，死亡案例5人、住院案例114人。

渡邊今天也說，5名死亡案例為年齡介於70歲至90歲，之中有男有女。

此外，疑似因旗下相關產品引發身體不適希望就醫、已就醫等消費者約680人。