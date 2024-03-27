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祖克柏同框黃仁勳「交換球衣」　粉絲笑：合照含金量破8兆

▲▼不是AI生成！祖克柏同框黃仁勳「交換球衣」　一張合照含金量8兆元。（圖／翻攝自IG）

▲祖克柏同框黃仁勳，合照含金量破8兆。（圖／翻攝自IG）

網搜小組／趙蔡州報導

Meta執行長祖克柏（Mark Zuckerberg）27日突然在Instagram貼出一張照片，內容是他與晶片大廠輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳的合照，有趣的是2人還特別互換了外套，祖克柏就形容這是「交換球衣」，貼文一出立刻引發網友熱議。

IG曝光的照片可以看見，祖克柏與黃仁勳2人開心地站在鏡頭前合影，不過黃仁勳每次現身必定穿著的皮衣，這一次卻出現在祖克柏身上，而黃仁勳自己則是穿了祖克柏的棕色外套，畫面除了非常有趣外，也顯示了2人的好交情。

▲▼不是AI生成！祖克柏同框黃仁勳「交換球衣」　一張合照含金量8兆元。（圖／翻攝自IG）

▲祖克柏表示，兩人這是「交換球衣」。（圖／翻攝自IG）

儘管祖克柏在發文時，只簡短寫了一句「交換球衣」（Jersey swap），貼文依然吸引大量網友熱議，有人說，「史詩般的合照，兩個傳奇」、「為什麼袖子都看起來太長」、「下次可以約馬斯克啊」、「一張照片價值數兆美元」。

根據彭博億萬富豪指數27日統計，祖克伯目前身價1760億美元（約新台幣5.6兆元）名列全球第4名，黃仁勳則以身價816億美元（約新台幣2.6兆元）名列全球第18名，兩人身價加起來超過8兆，財富相當驚人。

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