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「台灣大使」黃仁勳矽谷演講秀台語　感念台灣拯救了輝達

▲黃仁勳感謝台灣夥伴。（圖／達志影像／美聯社）

▲黃仁勳感謝台灣夥伴一路陪伴。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳在GTC大會期間與矽谷台灣人餐敘，並在致詞時自詡為「很棒的台灣大使」。他說輝達和台灣一起成長，感謝台灣夥伴一路陪伴，「台灣拯救了輝達」。

輝達GTC大會甫落幕，科技作者林宏文等與會人士在社群網站貼出黃仁勳與矽谷台灣人餐敘的影片。影片顯示，講台上的黃仁勳在眾人圍繞下致詞，他開頭先開玩笑說，這是他見過最大型的聚會，語畢自己也忍不住笑了出來。

黃仁勳接著感性表示，輝達和台灣一起成長，「台灣拯救了輝達」，因為輝達需要半導體合作夥伴，「我們當時正在製造最複雜的晶片」，RIVA 128曾經是世界上生產過最複雜的晶片，也是第一款比CPU更複雜但非CPU的晶片。

在全場的鼓掌歡呼聲中，黃仁勳進一步解釋，RIVA 128比英特爾（Intel）的Pentium更大，因此需要有人幫輝達打造它，「我必須找一家台灣公司來幫助我，當我在美國打給一家台灣公司時，沒人接我電話」，引起全場大笑。

黃仁勳說，他寫了一封信到台灣，好幾個月過後才有回音，因為那時信件往返需要很長的時間，「我想那是因為張忠謀當時很忙，最後他看到我的信，打了電話給我」。對於台積電和張忠謀的重要地位，他形容，「那是台灣第一」。

他還說，「我們（輝達）當時沒錢」，而如果要製造顯示卡，要有錢買DRAM（動態隨機存取記憶體），「但我們很窮」；另外，製造顯卡也必須有正確方法，「我們不知道如何進行」。

黃仁勳說他於是有了一個想法，就是親自前往台灣，去拜託台灣公司幫輝達製造顯卡，結果「台灣人讓輝達成為了全世界顯卡速度最快的公司」。

黃仁勳越說越起勁，台下的人遞上礦泉水，他還夾雜英文和台語說，「我大老遠來，你們就只給我喝水喔」，笑翻全場。他也多次充滿感情地說，「我愛你們」。

他表示，自己後來前往台灣，台灣的領導品牌有華碩、微星等公司，「我們在一起工作，我的工作很簡單，就是創造技術、創造市場」。

他三度強調，自己就是努力「創造技術、創造市場」，30年後的今天，輝達在做的事情還是「創造技術、創造市場」，他還看向全場表示，「還是一樣的夥伴」。

黃仁勳自信地說，他相信沒有其他企業像輝達這樣開創格局和未來，經過30年後改變了世界，打造出史上最具影響力的技術，「同樣一間公司、同樣的朋友、同樣的夥伴」，他舉杯向全場致敬，「我要謝謝你們大家」。

令全場印象更深刻的是，黃仁勳說，這是一場工業革命，新的東西以新的方式被製造出來，「台灣正處於中心的位置」，這件事情肯定值得慶祝。

黃仁勳更說，「我是一位很棒的台灣大使…我瞭解歷史，我瞭解你們工作的重要性，我瞭解在這場新的電腦運算革命中、在這場AI革命中，台灣的角色有多麼重要」。他說，「我們一定要確保這次我們講述這個故事」。

他說，幾個月過後他會到台灣並講述這個故事，也希望在場的每個人回到公司後，做好準備，「與我一起述說這個故事」。

黃仁勳在輝達GTC大會期間，已預告將再度出席今年的台北國際電腦展。

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