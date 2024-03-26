醫院給錯娃！男子活到70歲才知「人生被交換」　2人相遇崩潰

▲2名男子出生後在醫院被抱錯，從此交換了人生。（示意圖／翻攝自PIXABAY）

文／CTWANT

一場DNA測試徹底顛覆了兩個加拿大男子的世界，讓他們發現自己在將近70年前，陰錯陽差地與另一個人交換了人生。而在多年之後，這兩名男子終於得到了來自當地政府的正式道歉。

68歲的理查德博韋（Richard Beauvais）和艾迪安布羅斯（Eddy Ambrose）1955年同一天出生在加拿大曼尼托巴省（Manitoba）阿爾堡（Arborg）小鎮的同一家醫院，在醫院的一次重大疏失下，被彼此的親生父母給抱回了家，開始走上完全不同的人生軌跡。

博韋的父親在他三歲時去世，他的母親則在喪夫之痛中掙扎，讓他三歲起就開始嘗試負責照顧弟弟妹妹。後來他在一所為原住民兒童開設的走讀學校上學，並在六十年代因為一項原住民同化政策而被強行從家人身邊帶走，交由寄養家庭照顧。與此同時，安布羅斯則在曼尼托巴省的農場長大，擁有一個充滿愛與關懷的烏克蘭家庭。

後來，博韋落腳在加拿大不列顛哥倫比亞省沿海小鎮塞切爾特 (Sechelt)，從小以為自己是土生土長的加拿大原住民梅蒂斯人（Métis），直到他在2020年接受的一場DNA測試中發現，自己擁有烏克蘭、德系猶太人和波蘭血統的混血血統。

大約在同一時間，在近2400公里外，安布羅斯與他同在烏克蘭家庭長大的妹妹也進行了DNA測試，結果發現兩人沒有任何血緣關係－－千里之外的博韋先生才是她的親生兄弟。

DNA測試的結果讓兩人非常詫異，他們透過律師，要求曼尼托巴省道歉並提供經濟賠償。最初，曼尼托巴省政府聲稱發生錯誤的醫院是由市政府管轄，因此自己不負有責任。不過在今年3月21日，曼尼托巴省新任省長瓦布基紐（Wab Kinew）在省立法議會上，公開向兩人發表了道歉。目前還沒有關於兩人是否會獲得經濟補償的消息，不過兩人的委任律師表示他將繼續爭取這項補償。

有趣的是，多年來博韋與安布羅斯的生活略有重疊。據《BBC》報導，基紐向媒體宣稱安布羅斯小時候曾經在課間休息時邀請來自附近城鎮的一個女孩加入他的棒球隊一起比賽，不知道那個女孩實際上是他的親生妹妹。而當博韋十幾歲的時候，也曾因為對釣魚的熱愛造訪了一片海岸，不知道在他旁邊拋竿的女孩，正是他的親生妹妹。

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