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一夜醒來帳戶「突多4.4億」　夫妻嗨翻了！下秒卻跌落地獄

夫妻股票帳戶「突多出4.4億」爽變富翁　下秒得知真相跌落地獄：超失望

▲蘇格蘭一對夫妻發現股票帳戶多了近1100萬英鎊，深信中了大獎。（示意圖／翻攝自pixabay）

圖文／CTWANT

許多人都想靠投資股票致富，但也需承擔背後風險。蘇格蘭有一對夫妻，各自擁有股票帳戶，某天發現多了將近1100萬英鎊的資金，為此震驚不已，以為中了大獎，怎料億萬富翁的身分僅維持了幾個小時，得知真相後樂極生悲。

《每日紀事報》報導，理查德（Richard Warnock）與妻子潔奎琳（Jacqueline）育有2個孩子，夫妻倆在全球投資公司Abrdn各自擁有一個帳戶，並持有5年時間，周三早上他發現帳戶多出830萬英鎊，潔奎琳的帳戶則多出250萬英鎊，總共1080萬英鎊（約4.4億新台幣），「我以為這是真的，我們中了大獎，就是贏得歐洲百萬大獎！」。

夫妻股票帳戶「突多出4.4億」爽變富翁　下秒得知真相跌落地獄：超失望

▲理查德和潔奎琳只開心幾小時。（圖／翻攝自Glasgow Live臉書）

理查德坦言，他看到數字時，心跳得很快，並考慮要如何運用這筆錢，起初他認為可能是哪裡出錯，但聽到潔奎琳的股票也上漲，開始相信是公司的投資暴漲，「這是股市的本質，很可能是真的」，直到那筆錢過了幾小時還在，他便確定自己一夜間賺了意外之財。

於是，理查德聯絡他的獨立財務顧問，想要兌現利潤，結果被告知是股票上的小數點放錯位置，夫妻倆頓時從天堂跌地獄，為此感到相當失望，他們不知道這樣的錯誤是如何發生的，也認為他們不是唯一空歡喜一場的人。

報導指出，相關人員修正錯誤後，帳戶金額又回到50英鎊左右。對此，abrdn發言人解釋，他們從第三方收到基金價格數據存在問題，與一名外部基金經理人的少量資金有關，系統在3月20日短時間出現錯誤，不過沒有對客戶擁有的資金造成影響。

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