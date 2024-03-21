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「凱特王妃已身亡」瘋傳！P圖釀王室陰謀論　TikTok、X表態了

凱特王妃替身陰謀論在各大社群及媒體上瘋傳。（翻攝自X @KensingtonRoyal）

▲凱特王妃替身陰謀論在各大社群及媒體上瘋傳。（翻攝自X @KensingtonRoyal）

圖文／鏡週刊

自凱特王妃在1月接受腹部手術後，她的行蹤成為英國公眾熱議的話題。肯辛頓宮3月10日發布的凱特王妃與孩子合照被指出經過篡改，隨後馬上被下架。社群媒體上湧現陰謀論，英國《太陽報》甚至發布威廉王子和凱特王妃在農夫市集的影片，宣稱女子是「替身」。#whereiskate、#katebodydouble和#katemiddleton瞬間成為各大社群網站上的熱門標籤，再次凸顯了公眾對王室的好奇心，以及社群媒體的傳播力量。

凱特王妃年初在倫敦診所接受了「預計中的腹部手術」，手術順利成功，並預計在休養至復活節後重返公眾目光。然而，她的病況引發了一系列猜測，其中母親節照片被發現多處後製痕跡，通訊社紛紛下架照片。凱特王妃承認照片經過修圖，但未交代細節，使得外界對她的現況和威爾斯親王的夫婦感情是否生變產生猜想。

通訊社機構開始檢閱過去王室成員所發出的照片，以維護發布圖片的真實度。社群媒體上，許多使用者質疑影片中的女子是否凱特的「替身」，並使用相關標籤。陰謀論甚囂塵上，主流媒體也加以轉載了社群上那些未經證實的消息。

例如，一對美國姊妹Lauren和Chan在3月16日在TikTok上發布的影片中，宣稱收到「內部消息」，指負責報導王室婚禮、加冕典禮和喪禮的《BBC Events》即將發布重要公告，而巴基斯坦英文報紙《News International》也轉載了這則消息，其後該報導的截圖在社群媒體上流傳，散播「查爾斯三世或另一位王室成員可能已經身亡」的訊息。

關於這些陰謀論近乎失控地在各大社群平台熱議，根據《BBC》報導，TikTok表示正在「減少那些宣揚陰謀論的內容的傳播範圍」，而X則沒有回應《BBC》的詢問，不過透過檢視X的社群守則，上頭描述「捍衛和尊重用戶的聲音」是X的核心價值之一。

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