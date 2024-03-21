俄羅斯宣布擴軍攻烏！　發射飛彈大規模空襲基輔

▲俄羅斯奪下烏東戰略重鎮阿夫迪夫卡後，總統普丁下令前線軍隊繼續推進。圖為俄軍。（示意圖／達志影像／美聯社）

記者詹雅婷／綜合報導

俄羅斯20日稱其軍隊正一步步擊潰烏克蘭軍隊，同時宣布要在今年底之前完成擴軍，俄國防部長蕭依古（Sergei Shoigu）透露，將新增2支聯合軍團及30個編隊兵力，包括14個師和16個旅。另外，烏克蘭首都基輔空襲警報21日大響，遭俄羅斯飛彈、無人機攻擊。

烏克蘭真理報、路透報導，俄羅斯2022年入侵烏克蘭之後，儘管俄羅斯先前撤回在烏克蘭東部及南部的部分軍力，但隨著烏克蘭2023年反攻未能取得重大進展，俄軍一直緩慢推進，如今已控制烏克蘭接近五分之一的領土。

俄羅斯國防部長蕭依古向多名資深將領表示，俄羅斯會持續把敵方趕走，聯合部隊將在至今取得的成功基礎上再接再厲，強化對敵方目標的實彈打擊，新建2支軍團及30個編隊兵力，包括14個師和16個旅。

烏克蘭如今面臨戰力短缺問題，加上美方援助力道因今年11月總統大選政治角力受阻，目前正針對一項新動員法案進行辯論。西方情報機構負責人表示，俄烏戰爭可能正處於轉折點，因為基輔政府需要從西方盟友手中獲得更多武器來避免更多戰場挫敗。在俄羅斯3月15日至17日的總統大選之前，烏方加強對俄羅斯邊境地區的襲擊。

蕭依古稱，俄羅斯政府與其他機構的安全措施已經加強，防空能力也有強化，俄軍在選舉期間擊落419架烏克蘭無人機與67枚火箭。針對這些攻擊，俄羅斯總統普丁20日在克里姆林宮一場會議上說，俄羅斯將懲罰烏克蘭，在烏克蘭更多領土上畫出軍事緩衝區，抵禦火砲攻擊。

俄羅斯公布擴軍消息之後，21日就針對烏克蘭首都基輔發動空襲，發射飛彈、派出無人機，基輔市中心爆炸聲連連，烏軍通報俄羅斯大規模空襲威脅，警告全境面臨飛彈威脅。這是自1月底以來，俄軍鎖定基輔發動的最新一場大規模空襲行動，基輔市長克里契科（Vitali Klitschko）表示，有飛彈殘骸掉落在一間幼稚園，公寓大樓、汽車起火。