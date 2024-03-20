2023百大空污城市出爐　83座都在印度！影響全球數十億人

▲ 清邁被列為世界上空污最嚴重的主要城市。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社

根據最新報告，2023年世界空污最嚴重百大城市有99個在亞洲，氣候危機在惡劣空氣品質的形成上扮演要角，不僅影響亞洲，也危及全球數十億人的健康。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，根據瑞士空氣品質追蹤業者IQAir報告，世界空污最嚴重百大城市多半在印度，共有83個，空污情況都比世界衛生組織（WHO）空氣品質指南超標十倍以上。

IQAir今天公布的數據顯示，孟加拉、巴基斯坦、印度是2023年空污最嚴重的3個國家，巴基斯坦懸浮微粒（particulate matter, PM）濃度約超過世衛建議水準15倍。

2023年，孟加拉細懸浮微粒（PM2.5）平均濃度達到每立方公尺79.9微克，巴基斯坦達每立方公尺73.7微克，世衛建議不應超過5微克。

IQAir空氣品質科學負責人施若德（Christy Chester Schroeder）表示，「由於氣候條件和地理原因（南亞），PM2.5濃度不斷飆升…。」

施若德還說，「除此之外，還有農業活動、工業和人口密度等因素。不幸的是，情況確實看起來會變得更糟，之後才會好轉。」

孟加拉首都達卡北南大學（North South University）空污專家菲羅茲汗（Firoz Khan）指出，孟加拉約20%的早逝死因可歸咎於空污，相關醫療費用占該國國內生產毛額（GDP）的4至5%。

印度去年污染問題惡化，PM2.5水準比世衛標準高出約11倍。印度新德里是空氣品質最差的首都，PM2.5平均濃度達每立方公尺92.7微克。

中國的PM2.5在連續5年下降後，去年也上升6.3%至每立方公尺32.5微克。

2023年，只有澳洲、愛沙尼亞、芬蘭、格瑞那達、冰島、模里西斯和紐西蘭，達到世衛標準。

IQAir報告是基於134個國家和地區3萬多個監測站的數據。

查德是2022年全球污染最嚴重的國家，但因數據問題被排除在2023年名單之外。伊朗和蘇丹也自2023年名單中刪除。 美國芝加哥大學（University of Chicago）能源政策研究所（Energy Policy Institute）空氣品質生活指數主任哈森科夫（Crista Hasenkopf）表示，39%的國家沒有監測公共空氣品質。（譯者：屈享平／核稿：陳正健）