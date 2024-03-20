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長髮女比短髮女更常做愛！研究顯示：對男人較有性吸引力

長髮女比短髮女更常做愛！南韓研究：對男人較有吸引力。（示意圖）

▲研究顯示：長髮女較吸引男性，因此比起短髮女更常做愛。（示意圖）

圖文／鏡週刊

南韓延世大學的一個研究團隊，近日發表一篇研究報告於《演化心理學》（Evolutionary psychology）期刊，該篇研究報告指出，長髮女比短髮女的做愛次數更頻繁，因為長髮女對男人來說，更有吸引力。

該篇報告的研究動機指出，探究女性頭髮與品質，是否與性愛頻率與性慾有相關性，女性的頭髮是否影響性愛生活，目前仍是未知領域。接著研究團隊針對南韓204對夫妻進行研究，調查其頭髮品質、長度，與性慾、性愛頻繁度、對伴侶的感知、兩性關係滿足度、性愛滿足度等有無相關。

研究結果顯示，妻子頭髮的品質與長度，與性愛頻率成正相關。報告指出，大多數男性認為，長髮女較有吸引力，也因此較能夠激起男人性慾。因此報告也稱，女人投資金錢在護髮上，或許能增進性生活。研究團隊也指出，這份研究可以顯示，女性在頭髮護理和美容方面的投資，可能讓她們在吸引和維繫浪漫伴侶方面，有其重要性。

過去就有研究顯示，女性的頭髮通常也是「女性化」的象徵。不過男性頭髮的長度，卻跟性愛頻繁程度沒有關聯。

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