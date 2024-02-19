晚安小雞「老婆」被點名了！　柬埔寨總理1句話拆穿

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晚安小雞「老婆」被點名了！　柬埔寨總理證實：影片她上傳

▲▼晚安小雞柬埔寨直播遭暴打失聯，妻子愛婆哭著直播，證實找不到人。（圖／翻攝自臉書）

▲晚安小雞妻子愛婆第一時間開直播哭訴，遭疑早就知情，可能都是共犯。（圖／翻攝自臉書）

記者邱晟軒／綜合報導

爭議網紅「晚安小雞」、「阿鬧」大鬧柬埔寨，自導自演拍攝綁架凌虐影片，遭柬埔寨法院判刑2年。柬埔寨總理洪馬內今（19）日首度發聲，怒斥兩人自私的行為傷害柬埔寨，將列入黑名單，終身禁止入境。另外，洪馬內也提及，晚安小雞拍完影片後「回傳給在台灣的妻子」發布到網路上，間接拆穿了「愛婆」並非不知情。

晚安小雞12日前往柬埔寨，在直播中聲稱遭凌虐、毆打，上演失蹤戲碼。晚安小雞「假消失」那天晚上，其妻子「愛婆」和老闆「傑哥」在第一時間開直播透露晚安小雞失聯，愛婆也在直播中頻頻啜泣拭淚，哭訴「找不到丈夫」。然而，愛婆與傑哥事發後並未向刑事局、外交部等相關單位求助，遭外界懷疑是整齣鬧劇的共犯。東窗事發至今，2人也持續神隱未發聲。

▲▼柬埔寨首相洪森（Hun Sen）的長子洪馬內（Hun Manet）。（圖／達志影像／美聯社）

▲柬埔寨總理洪馬內19日批評網紅晚安小雞、阿鬧自私，為了流量傷害柬埔寨。（圖／達志影像／美聯社）

根據《柬華日報》報導指出，洪馬內今天出席活動時，針對晚安小雞、阿鬧的直播造假事件發表談話。洪馬內指出，晚安小雞、阿鬧兩人從台灣飛抵金邊，原本計畫先在金邊拍攝影片，但拍攝不成，於是前往西港，還在途中購買軍裝、假槍等工具，在西港拍攝被綁架凌虐的造假影片，並將相關影片回傳給在台灣的妻子，讓她在網路上發布。

洪馬內進一步指出，「14日是西洋情人節，我們不應該在這天抓人。」他說警方訊問時，兩人回答是為了流量，觀看直播的人數增加時，他們便開始賣貨賺錢。洪馬內氣憤表示「為了直播賣貨，他們飛來破壞我們，太自私了！」

▲▼晚安小雞、阿鬧遭柬埔寨警方逮捕。（圖／翻攝自Facebook／cambodiapolice）

▲晚安小雞、阿鬧遭柬埔寨法院判刑2年。（圖／翻攝自Facebook／cambodiapolice）

另外，洪瑪內更透露，有人試圖干預，讓晚安小雞等人獲釋，稱他們有年邁的母親病重，正在醫院治療，需要照顧，應該憐憫這兩個年輕人。不過他在電話中痛罵對方，指出如果兩人的母親真的重病，那麼兩人應該判更重，「因為他們是不孝子」，他說柬埔寨對此「無法寬恕」。

洪馬內正告，為了防止造假事件繼續上演，柬埔寨將依法嚴懲造假者，晚安小雞和阿鬧將被判刑，刑滿後驅逐出境，並列入境黑名單，終生禁止入境。

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