台中驚傳女子遭男友綁架　警夜奔百里追查...2人恩愛藏甜蜜小屋

▲台中驚傳女子遭男友綁架，警方夜奔百里赫然發現是烏龍一場。（圖／民眾提供，下同）

記者鄧木卿／台中報導

「我媽媽被男友綁走了、手機都關機」，台中警方日前凌晨接獲曾姓女子報案，馬上透過手機定位，半夜3點急奔百公里外的南投縣國姓鄉找人，一到場，劉姓男子在屋外悠哉抽菸，曾母則在屋內休息，一問之下，原來2人跑到山區小屋享受甜蜜時光，嫌手機太吵關機，害女兒連絡不上誤以為被綁票，烏龍一場。

21歲曾姓女子日前凌晨焦急地跑進台中市警察局第三分局健康派出所求助，曾女表示，母親在前一晚11點左右，被劉姓男友拉出大門後就一直沒有回家，多次撥打手機都因關機無法聯繫，過去從沒有發生這種情形，心中非常擔心，母親是不是被人綁架？

警員孫念先獲報後不敢大意，立即啟動緊急協尋，定位曾母手機位置，也調閱住家附近監視器，從影像畫面發現是曾母自行坐上男友轎車，初判並無受人強迫，惟2人手機均關機無法聯繫，員警為求謹慎，凌晨3點直奔手機最後定位地點的南投國姓鄉尋人。

警方半夜急奔百公里，凌晨4點多發現正在門外抽菸的劉男，聽聞女友女兒報警尋人時，一時竟目瞪口呆，隨即大喊「吼唷」，劉男說手機太吵而關機，而待在男友家中享受甜蜜時光的曾母解釋，沒有被控制，只是來這裡坐一下，渾然不知女兒找她找得如熱鍋上的螞蟻。

警方後來將曾母帶回台中，交給曾女，化解一場烏龍綁票案。