輝達殺手級AI晶片亮相！　黃仁勳發布最新款Blackwell晶片

▲黃仁勳在GTC大會上公布最新AI晶片Blackwell B200 。（圖／達志影像／美聯社，下同）



記者張靖榕／綜合報導

晶片大廠輝達（Nvidia）18日揭開GTC（GPU Technology Conference）年度繪圖處理器技術大會的序幕，執行長黃仁勳宣布推出新款人工智慧晶片Blackwell B200。殺手級AI平台Blackwell是於2023年GTC大會上首次亮相。

路透社報導，這款新的人工智慧（AI）晶片由2080億個電晶體組成，數量是輝達公司先前推出晶片所具有800億個電晶體的兩倍以上。

黃仁勳在美國加州舉辦的GTC大會說道：「我們需要更強大的繪圖處理器（GPU）。所以各位女士先生們，我想向大家介紹一款非常強大的GPU。」

為B100、B200 和GB200加速器提供動力的Blackwell GPU，具有一對標線有限的運算晶片，並透過10TB/s NVLink-HBI互連通訊。Blackwell B200將使用台積電4NP 製程技術，是現有Hopper H100和Ada Lovelace架構GPU所使用的4N製程的改良版本。

輝達公司指出，亞馬遜（Amazon）、谷歌（Google）、微軟（Microsoft）和特斯拉（Tesla）等主要客戶都預計會使用這款新晶片。