肺部全是洞！29歲陽光女染「超級細菌」　全身器官遭攻擊2周身亡

▲29歲的艾許莉生前陽光健美。（圖／翻攝自Instagram／Ashley Timbery）

文／CTWANT

澳洲東南部新南威爾斯州29歲的年輕女子艾許莉（Ashley Timbery），原先身體狀況十分健康，但在意外感染了「超級細菌」金黃葡萄球菌（MRSA）後，短短2周時間，她就因為肺炎、敗血症等症狀而離世。

根據英國《鏡報》（The Mirror）的報導，艾許莉於2月15日在家中突然倒地不起，並由其兄弟送她至醫院急救。經過醫院診斷，發現艾許莉感染「超級細菌MRSA」（全稱抗甲氧苯青黴素金黃色葡萄球菌）。

艾許莉的表弟指出，她在突然暈倒前幾天僅感覺輕微不適、昏昏欲睡而已，身上也長了幾處癤子，後來「超級細菌MRSA」攻擊艾許莉體內所有器官，令她罹患肺炎、肺部塌陷、敗血症等，最後奪走她的性命。

艾許莉的表弟進一步表示，「當她到達醫院時，她實際上已經死了」，當時醫師趕緊為艾許莉施行心肺復甦術和保溫，而據CT掃描結果顯示，艾許莉的肺部因肺炎而堵塞，蟲子棲息在她的肺腔裡，讓她的肺部充滿了許多坑洞。

對於這項病症，英國國民保健署（NHS）解釋，「超級細菌MRSA」通常寄生在人類的皮膚與鼻腔中，若通過傷口而造成皮膚感染，可能出現如紅腫、化膿、蜂窩性組織炎等症狀，萬一進入到體內，便可能導致嚴重感染，使人開始高燒、呼吸困難、發冷、意識混亂等等，需要立即使用抗生素進行治療，若救治不及便可能引起敗血症。

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