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460萬退休金慘遭騙光！澳男聽到「繼承堂兄遺產」　嗨到向海外匯錢

▲▼澳洲一名菲律賓移民不慎陷入電子郵件詐騙陷阱。（示意圖／CFP）

▲澳洲一名菲律賓移民不慎陷入電子郵件詐騙陷阱。（示意圖／CFP）

記者羅翊宬／綜合報導

一名來自菲律賓、後來移居至澳洲的60歲男子從事倉庫工人，一輩子都在為賺取退休金勤奮工作，豈料最近卻陷入電子郵件騙局，對方謊稱他能夠繼承某遠房堂兄在菲律賓的遺產，需要透過海外銀行辦理帳戶匯款，起初他並未起疑心，然而到最後他卻發現似乎慘遭詐騙，不過為時已晚。

根據《鏡報》，來自菲律賓、1986年移居澳洲的男子雷納托（Renato Calalang）最近陷入電子郵件騙局，損失了將近15萬美元（近新台幣460萬元）的退休金，過去幾個月來他不斷向一間海外銀行匯款，如今卻懷疑自己疑似受騙的2個月後，收到銀行告知確認無法拿回匯出款項。

雷納托透露，其實他從菲律賓移居澳洲後，還有許多留在馬尼拉的家人，甚至還有一人他從未見過，也因此他才會受到在電子郵件中署名「史蒂夫」（Steve Golds）的當。

雷納托表示，「有天我收到了一封來自史帝夫的電子郵件，他聲稱自己是馬尼拉一間銀行的老闆，他說我有權繼承380萬歐元，只不過我需要提供詳細訊息，於是我在回信中提供了，而他甚至提供所有我堂兄的文件，包括死亡證明等，因為我有一個堂兄的名字和文件裡的人一樣，所以一切看起來是合法的。」

雷納托繼續補充，「只不過，他們告訴我，我必須在菲律賓一間銀行開立帳戶才能繼承遺產，但要做到這一點，我必須要存進一些錢，雖然我不能直接匯進那間銀行，但他說他們在澳洲的代理人可以協助我，所以我把一些錢存進澳洲聯邦銀行帳戶，我以為不會發生什麼糟糕的事，因為一旦出了差錯，可以向聯邦銀行尋求協助。」

在接下來的3個月，雷納托被對方要求存入現金時，便不疑有他繼續存入現金，希望能通過繼承菲律賓遺產的資格和條件，然而直到他花光了所有積蓄後，才開始起疑，不過早就為時已晚，他甚至還曾和一名聲稱住在荷蘭的詐騙分子交談，他當下認為對方說話非常溫和、且言談之間很有說服力。

雷納托表示，直到2023年9月他才決定向澳洲聯邦銀行尋求協助，在展開調查的2個月後，銀行告知他慘遭詐騙的消息，且由於海外銀行不合作，因此銀行無法收回匯出去的資金。

澳洲聯邦銀行一位發言人對外證實，他們已經意識到透過電子郵件展開的詐騙，提醒用戶在匯款給不認識的人時要格外當心。

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