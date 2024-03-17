實習女醫遭灌醉性侵　凶手是男醫師！摸大腿碰肩帶噁爛行徑曝光

▲女實習醫師集體投訴遭院內男醫師伸狼爪。（圖／翻攝自星洲網）

記者詹雅婷／綜合報導

馬來西亞一間醫院的醫師投訴信在網路上瘋傳，內容提及院內骨科醫師不但性騷擾實習女醫師，碰胸罩肩帶、摸大腿、捏身體、說猥褻的話，甚至假裝要幫助實習醫師解決問題，帶回家灌醉性侵。馬來西亞衛生部長已得知此事，稱將秉公處理，絕不姑息。

星洲網報導，這起事件發生在怡保蘇丹後拜潤醫院（中央醫院），投訴信署名者為院內一群實習醫師，由於該院骨科不願受理性騷擾舉報，因此直接把投訴信發給該院院長。

▲投訴信曝光之後，馬來西亞衛生部長稱將秉公處理，絕不姑息。（圖／翻攝自星洲網）

投訴信內容提到，這名骨科醫師沒有權力管理實習醫師，但經常拿延長實習醫師的實習期當作威脅，還會把值班住院醫師調往他處，以便在不引起其他醫師注意的情況下，趁機性騷擾女實習醫師，「他會利用這個機會摸我們，碰我們的胸罩肩帶，捏我們的身體和大腿，說猥褻的話，我們試著和這名醫師保持距離，但我們會被灌上『有問題的醫生』的標籤，被說是不想工作而被其他醫師欺負和責罵。」

投訴信還指出，這名醫師還會假裝幫助有問題的實習醫師，但實際上卻是帶回家灌醉上床性侵。然而這些情況雖然持續已久，但多數人不敢舉報，即便這群實習醫師向她們的主管投訴，但主管都寧願選擇聽從這名醫師的話，犧牲她們。

▲實習女醫師投訴，男醫師會把其他人支開，接著趁機摸她們大腿、捏身體。（示意圖／VCG，圖中人物與本文無關）

不只如此，根據這封投訴信，骨科醫師還會欺騙患者，自稱是足踝方面的骨科專醫，強迫實習醫師偽造患者訊息，危害病人健康，甚至取消長時間等待治療的患者診治以便收費獲得優先治療權。

在投訴信內容曝光之後，霹靂州衛生局長表示，衛生部已經成立獨立調查委員會收集相關證據。馬來西亞衛生部長祖基菲里也稱，將秉公處理，絕不姑息。