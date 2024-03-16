FTX創辦人涉詐欺、共謀7重罪　檢察官：恐被關40至50年

▲FTX加密貨幣交易所創辦人兼執行長弗瑞德（Sam Bankman-Fried）。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

美國檢察官15日表示，FTX加密貨幣交易所創辦人兼執行長弗瑞德（Sam Bankman-Fried）最終恐被重判40至50年監禁，「他的生活充滿了貪婪和傲慢，即使到現在，他仍拒絕承認自己的錯誤。」

根據《衛報》報導，曼哈頓聯邦法院陪審團去年11月裁定，現年32歲的弗瑞德犯有7項詐欺和共謀罪，最高刑期達110年。曼哈頓聯邦檢察官15日指出，弗瑞德可能最終會被判入獄40至50年，「他過去幾年的生活充滿了貪婪和傲慢、野性和理性，而且喜歡涉險，用他人的金錢反覆賭博，即使到現在，他仍拒絕承認自己的錯誤。」

弗瑞德的律師向法官表示，大約5至6年半的刑期才是最合適的，因為FTX的客戶都會拿回大部分的資金，弗瑞德並無竊盜意圖。律師在判決前的文件中辯稱，「弗瑞德是一名31歲的初犯，非暴力犯罪，他和其他4名有罪的人一起參與了這起案件，而且已經替受害者準備好了每一分賠償。」

紐約聯邦法院法官凱普蘭（Lewis Kaplan）訂於本月28日在曼哈頓聯邦法院進行宣判；弗瑞德也計畫提出上訴。