行駛中突遇劫匪！印度司機「中槍」仍飆30km　載17乘客順利逃死

▲卡瓦德手部中槍後，仍堅持開車載家人逃離，才成功讓車上的17人順利脫險。（圖／翻攝自X）

記者葉睿涵／編譯

印度一名司機與家人在高速公路行駛時，突遭一輛SUV休旅車4次開槍射擊。雖然這名司機的手中了槍傷，但他仍堅持開車逃離，最終成功躲過危機。目前警方已對此案調查，追捕嫌犯。

據NDTV報導，這起事件發生於3月11日。事發當時，司機卡瓦德（Khomdev Kawade）與17名家庭成員在參觀完寺廟後，行駛在馬哈拉施特拉邦（Maharashtra）的6號國道上，準備從阿姆拉瓦蒂（Amravati）前往那格浦爾（Nagpur）。

途中，卡瓦德發現後方突然出現了一輛Bolero SUV休旅車，而這輛車也一路跟在他的後頭。卡瓦德以為這輛車是想超車，於是2次給它讓出空間，不料SUV裡的劫匪這時卻突然朝卡瓦德猛開4槍，試圖將他們截停下來。

卡瓦德表示，其中一顆子彈擊中了他的手，但他沒有停下小巴，繼續往前行駛了約30公里後，將車開到警局門口，才得以逃過一劫。報導稱，車上的另外3名乘客也受了傷，他們隨後被送至蒂夫薩（Tivsa）的一家醫院接受治療。

卡瓦德回憶道，劫匪所開的是一輛Bolero SUV休旅車，車牌來自北方邦，不過他已經不記得車牌的確切號碼。截至目前為止，警方已立案準備調查這4名身份不明的嫌犯，並已設立小組對此案展開進一步調查。