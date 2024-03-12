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印度國造「光輝戰鬥機」墜毀　23年來首摔

印度國造「光輝」戰機（Tejas）為1983年輕型戰機計畫（LCA）的產物。（圖／達志影像）

▲印度國造「光輝」戰機（Tejas）示意圖。（圖／達志影像）

記者楊庭蒝／綜合報導

印度在當地時間12日下午發生一起戰機墜毀事件，一架印度國造的光輝戰鬥機（Tejas）墜落拉賈斯坦邦喀什米爾附近，所幸駕駛員及時逃生，地面也沒有民眾傷亡。

綜合外媒報導，印度空軍於X上指出，「今天約下午2時許，一架光輝戰鬥機於戰術訓練任務中發生意外，駕駛員彈射逃生，已成立調查小組，將查明事故原因。」

據報導，目擊者指出，「我當時就在附近，看見那架戰機的駕駛員彈射逃生，降落傘也順利打開。戰機隨後在一塊空地上墜毀，發出震耳巨響。」

據悉，光輝戰鬥機是印度本土研發的一款輕型戰鬥機，用以取代逐步老化的米格-21戰鬥機，於1980年代開始研發，並於2001年首飛，直至2015年首架光輝戰鬥機正式交付印度空軍。此次光輝戰鬥機墜毀事件也是自首飛以來23年首度發生墜毀意外。

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