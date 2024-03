印度國造「光輝戰鬥機」墜毀　23年來首摔

▲印度國造「光輝」戰機(Tejas)示意圖。(圖/達志影像)

記者楊庭蒝/綜合報導

印度在當地時間12日下午發生一起戰機墜毀事件,一架印度國造的光輝戰鬥機(Tejas)墜落拉賈斯坦邦喀什米爾附近,所幸駕駛員及時逃生,地面也沒有民眾傷亡。

綜合外媒報導,印度空軍於X上指出,「今天約下午2時許,一架光輝戰鬥機於戰術訓練任務中發生意外,駕駛員彈射逃生,已成立調查小組,將查明事故原因。」

One Tejas aircraft of the Indian Air Force met with an accident at Jaisalmer, today during an operational training sortie. The pilot ejected safely.

A Court of Inquiry has been constituted to find out the cause of the accident.