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疑黑吃黑詐騙贓款轟仇家當鋪68槍　幫派9成員落網主嫌重判10年

▲▼ 新北市土城區四川路7號今（20）日上午發生槍擊案件。（圖／翻攝自記者爆料網）

▲黑幫派少年當眾持槍朝仇家的當鋪據點連轟66槍，被人錄影囂張過程上網爆料。（圖／翻攝自記者爆料網）

記者黃哲民／台北報導

竹聯幫弘仁會成員與華山幫份子因投資詐騙黑吃黑糾紛結怨，弘仁會去年（2023年）派小弟到華山幫設於新北市土城區1家當鋪據點2度開槍示威，其中1次更挑在上班尖峰時刻當眾狂轟66槍，引發路人恐慌，檢警查獲弘仁會9嫌起訴，新北地院今（13日）依《槍砲彈藥刀械管制條例》等罪，判主嫌吳榮展10年徒刑、併科罰金50萬元，其餘8人各1年6月到9年徒刑，可上訴。

本件槍擊案發生於去年4月間，弘仁會幹部4名小弟於同月10日凌晨0點多，到華山幫在土城區四川路的1家當鋪據點，用改造手槍朝正面鐵門開2槍，並錄影上傳臉書示威，接著同月19日上午8點多，再派1名少年攜衝鋒槍朝當鋪當門射光2個彈匣共66槍，另1名少年在旁錄影存證。

當時正值上班尖峰時刻，路人驚嚇奔逃，還有人錄下少年囂張開槍過程上網爆料，開槍少年直奔警局投案。檢警兵分多路搜捕，查出全案源於弘仁會幹部林京履與手下從事投資詐騙犯行，懷疑1名車手勾結華山幫份子黑吃黑200萬元贓款，雙方去年3月28日凌晨談判時，華山幫大哥董克輝持槍闖入弘仁會地盤救走人質，因而結怨。

▲▼ 新北市土城區四川路7號今（20）日上午發生槍擊案件。（圖／翻攝自記者爆料網）

▲黑幫當鋪據點遭連轟66槍示威，警方在滿地彈殼的現場蒐證。（圖／翻攝自記者爆料網）

林京履與手下在新北市中和區的據點，隨即在去年4月9日遭人以空氣槍打破門口玻璃，林男的副手陳建銘因此命小弟隔天（10日）去華山幫的當鋪開2槍示威，不料林男同月19日凌晨開車在北市街頭，遭人連開14槍追逐、逃過一劫。

弘仁會高層接獲林男回報，認為是華山幫董男等人幹的，於是由吳榮展安排槍彈與少年槍手，趁警力撤崗後第2度槍擊當鋪報復。

綽號「鯨魚」的林男於事發後搭機潛逃馬來西亞，剛落地就被當地警方留置，隨即於去年4月底被遣返回台歸案，與陳男等4名手下均認罪，林男並賠償詐欺受害人和解，吳男等4嫌則翻供否認犯行。

法官審理認為原被視為槍擊案主謀的林男，未涉及這2件槍擊案，今依7個詐欺取財罪合併判處林男9年徒刑，副手陳男被依《組織犯罪防制條例》等罪合併判刑5年8月，槍擊案主謀吳男判刑10年、併科罰金50萬元，其餘共犯各判刑1年6月到9年，可上訴。董男所涉罪嫌由檢方另案起訴。

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