　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

美總統大選最新民調曝！　拜登「些微差距」反超川普

▲▼美國現任總統拜登與前總統川普。拜登,川普。（圖／CFP）

▲現任總統拜登目前支持率些微領先對手川普。（圖／CFP）

文／中央社華盛頓20日綜合外電報導

美國新聞週刊（Newsweek）報導，在距離2024年美國總統大選還有幾個月之際，多份民調顯示，現任總統拜登目前支持率些微領先對手川普。

新聞週刊指出，根據「經濟學人」（The Economist）民調平均值，截至19日，拜登在支持率方面以45%比44%領先川普。

據報導，至少有3個在3月進行的民調顯示，拜登將在今年11月總統大選擊敗川普。

美國「國會山莊報」（The Hill）報導，由民主黨超級政治行動委員會（Super PAC）進步行動基金（Progress Action Fund）發布、公共政策民調基金會（Public Policy Polling）進行的民調顯示，拜登以46%支持率領先川普的45%。

不過，兩人民調誤差幅度為正負3.4個百分點，意味著兩位候選人在統計上旗鼓相當。

此外，路透社/易普索（Reuters/Ipsos）於3月7日至13日對3356位登記選民進行調查，發現拜登將獲得39%的選票，川普則是38%。誤差幅度為正負1.8個百分點。

與此同時，Civiqs與Daily Kos對1324位登記選民的民調顯示，拜登獲得了45%的選票，川普則是44%。該份民調於3月9日至12日進行，誤差幅度為正負2.8%。

ET快訊
快訊／台股重返2萬點！　台積電大漲18元至776
水原一平認了賭博成癮！　背叛大谷偷匯逾1.4億給組頭
6年前拿《哈利波特》調情大S！汪小菲「裝可愛畫面」被翻出
背叛大谷竊1.4億簽賭！　各國球迷崩潰灌爆水原一平IG
快訊／日本東部規模5.3地震　核電廠緊急停止運作
涉竊大谷1.4億簽賭！水原一平「翻譯兼密友」　大谷官宣照也有
不買00940！　486先生2億現金全押1檔牛皮股
百萬YTR換女主持人！鄉民起底超正美照「太有料」：要訂閱了哦

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

快訊／日本東部規模5.3地震　茨城縣核電廠緊急停止運作

女走鐵軌戴耳機滑手機　零察覺慘遭火車撞飛輾斃

美總統大選最新民調曝！　拜登「些微差距」反超川普

印尼總統大選結果出爐　普拉伯沃「逾58%得票率」當選

中印領土爭端　美國力挺印度主權主張

聯準會放鴿今年降息3碼　美股漲401點創新高、台積電ADR收紅1.39%

史上最大筆！助英特爾在美擴產晶片　拜登宣布「6222億元補貼」

日本首次發現「蜱蟲病」人傳人案例　20多歲男醫生遭病患感染

20歲雙胞胎「床上共用一男」！鬆口曝原因：我們就是同一人

快訊／越南國家主席武文賞請辭獲准　涉貪腐案上任1年就下台

傅崐萁迎駕白沙屯媽祖！　「粉紅超跑」右轉繞道

台鋼啦啦隊「一粒」神技能！　跳應援還能3秒向球迷傳訊息

汪小菲「欠大S 1.7億元」共同帳戶全捲走　S媽證實...痛哭揭委屈：要有人性！

快訊／高雄遊覽車「衝撞涵洞」削掉車頭！1乘客慘死　15人受傷送醫

孝子落水8天「託夢很暗很冷！」　姊淚求白沙媽幫忙獲神轎賜福

北市公車撞進三媽臭臭鍋！　房東哽咽：房子被撞成這樣

賭王千金首曝「何鴻燊遺產分配結果」　何超儀認：比姊姊.弟弟少一點

女孩攔鑾轎哭求「繞路」加持　白沙屯媽祖駐留3mins後離去

大S開砲汪小菲「婚內出軌＋動手推她」！　他反控「早就聯繫上具俊曄」曬包裹收據

媽祖來了！直衝秀傳醫院　替彰化2姊妹加持祈福

快訊／日本東部規模5.3地震　茨城縣核電廠緊急停止運作

女走鐵軌戴耳機滑手機　零察覺慘遭火車撞飛輾斃

美總統大選最新民調曝！　拜登「些微差距」反超川普

印尼總統大選結果出爐　普拉伯沃「逾58%得票率」當選

中印領土爭端　美國力挺印度主權主張

聯準會放鴿今年降息3碼　美股漲401點創新高、台積電ADR收紅1.39%

史上最大筆！助英特爾在美擴產晶片　拜登宣布「6222億元補貼」

日本首次發現「蜱蟲病」人傳人案例　20多歲男醫生遭病患感染

20歲雙胞胎「床上共用一男」！鬆口曝原因：我們就是同一人

快訊／越南國家主席武文賞請辭獲准　涉貪腐案上任1年就下台

凱凱事件社工上銬太衝擊　劉柏君：領35K要KPI根本屎缺

Swatch歐米茄聯名夯錶+1　史努比當主角可愛爆擊

阿兵哥「賺外快」1周入手11萬　真相曝光要被關了

杏國新藥爆內線交易！家族獲利逾200萬　董座李志文150萬交保

水原一平認了賭博成癮！　涉背叛大谷翔平偷匯逾1.4億給組頭

不怕AI泡沫化　美林證：台灣供應鏈已掌握先機

新「TOYOTA Corolla雙生車」開賣！1.2升渦輪折合新台幣57萬

遊覽車撞涵洞慘劇「死亡理賠250萬」　觀光署下令旅行社妥善處理

快訊／日本東部規模5.3地震　茨城縣核電廠緊急停止運作

背叛大谷竊1.4億非法簽賭！　各國球迷崩潰灌爆水原一平IG

女曬腳踏墊遭斑鳩築巢孵蛋　無奈苦笑：不同隻輪流來生

國際熱門新聞

帶看千萬豪宅　房仲1動作整棟燒光

20歲雙胞胎共用一男！親曝原因：我們是同一人

日本首次發現蜱蟲病人傳人病例

從小一起玩到大　女發現表哥「花錢看我色片」

聯準會放鴿「今年降息3碼」　美股收高401點

史上最大筆！拜登宣布6222億補貼英特爾

即／日本規模5.3地震　茨城核電廠緊急停運

男搭熱氣球輕生亡　乘客拍下最後身影

大谷身價220億！愛妻拎「1290平價包」超親民

AV女優專找阿公拍片　被養老院禁探視

薪資只有1.9萬！27歲女碩士：我是不是錯了

中印領土爭端　美國力挺印度主權主張

女走鐵軌戴耳機滑手機　零察覺慘遭火車撞飛輾斃

印尼總統大選結果出爐　普拉伯沃「逾58%得票率」當選

更多熱門

相關新聞

史上最大筆！拜登宣布6222億補貼英特爾

史上最大筆！拜登宣布6222億補貼英特爾

白宮21日公布將近200億美元補貼和貸款，支持晶片大廠英特爾公司在美國擴廠，這是總統拜登政府因應中國主導關鍵技術的問題，截至目前最大筆的補助。

MLB開幕戰前　高尺巨蛋外台媒行李被誤認可疑物

MLB開幕戰前　高尺巨蛋外台媒行李被誤認可疑物

愛上50歲美魔女！23歲男：常被誤認成母子

愛上50歲美魔女！23歲男：常被誤認成母子

納坦雅胡不顧拜登勸阻　堅持進攻拉法

納坦雅胡不顧拜登勸阻　堅持進攻拉法

男出國度假回家　發現自己被政府宣判已死亡

男出國度假回家　發現自己被政府宣判已死亡

關鍵字：

川普拜登民主黨共和黨美國總統2024美國總統大選北美要聞

讀者迴響

熱門新聞

快訊／大谷翻譯水原一平偷百萬美金賭博　緊急開除

高雄遊覽車「削頭」乘客慘死　家屬上車認屍

遊覽車衝撞涵洞被削頭！他坐這位子當場慘死

帶看千萬豪宅　房仲1動作整棟燒光

冷氣團最凍時刻來了「跌破10度」　周末熱飆3字頭

20歲雙胞胎共用一男！親曝原因：我們是同一人

偷「大谷百萬資金」賭博被開除！　翻譯水原一平驚人年薪曝光

年輕正妹借手機打麻將　竟看見自己裸照

快訊／大谷翔平被竊逾1.4億！　隨行翻譯「說詞反覆」曝光

高雄遊覽車撞涵洞影片曝！2秒急停剎不住

傅崐萁迎駕白沙屯媽！「粉紅超跑」下秒右轉跑了

百萬YTR換女主持人！起底超正美照「太有料」

日本首次發現蜱蟲病人傳人病例

張蘭反控大S欠2億　直播嗆「準備好與汪小菲斷絕母子關係」

華航1附餐超美味　過來人求低調

更多

最夯影音

更多
傅崐萁迎駕白沙屯媽祖！　「粉紅超跑」右轉繞道

傅崐萁迎駕白沙屯媽祖！　「粉紅超跑」右轉繞道
台鋼啦啦隊「一粒」神技能！　跳應援還能3秒向球迷傳訊息

台鋼啦啦隊「一粒」神技能！　跳應援還能3秒向球迷傳訊息

汪小菲「欠大S 1.7億元」共同帳戶全捲走　S媽證實...痛哭揭委屈：要有人性！

汪小菲「欠大S 1.7億元」共同帳戶全捲走　S媽證實...痛哭揭委屈：要有人性！

快訊／高雄遊覽車「衝撞涵洞」削掉車頭！1乘客慘死　15人受傷送醫

快訊／高雄遊覽車「衝撞涵洞」削掉車頭！1乘客慘死　15人受傷送醫

孝子落水8天「託夢很暗很冷！」　姊淚求白沙媽幫忙獲神轎賜福

孝子落水8天「託夢很暗很冷！」　姊淚求白沙媽幫忙獲神轎賜福

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面