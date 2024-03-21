美總統大選最新民調曝！　拜登「些微差距」反超川普

▲現任總統拜登目前支持率些微領先對手川普。（圖／CFP）



文／中央社華盛頓20日綜合外電報導

美國新聞週刊（Newsweek）報導，在距離2024年美國總統大選還有幾個月之際，多份民調顯示，現任總統拜登目前支持率些微領先對手川普。

新聞週刊指出，根據「經濟學人」（The Economist）民調平均值，截至19日，拜登在支持率方面以45%比44%領先川普。

據報導，至少有3個在3月進行的民調顯示，拜登將在今年11月總統大選擊敗川普。

美國「國會山莊報」（The Hill）報導，由民主黨超級政治行動委員會（Super PAC）進步行動基金（Progress Action Fund）發布、公共政策民調基金會（Public Policy Polling）進行的民調顯示，拜登以46%支持率領先川普的45%。

不過，兩人民調誤差幅度為正負3.4個百分點，意味著兩位候選人在統計上旗鼓相當。

此外，路透社/易普索（Reuters/Ipsos）於3月7日至13日對3356位登記選民進行調查，發現拜登將獲得39%的選票，川普則是38%。誤差幅度為正負1.8個百分點。

與此同時，Civiqs與Daily Kos對1324位登記選民的民調顯示，拜登獲得了45%的選票，川普則是44%。該份民調於3月9日至12日進行，誤差幅度為正負2.8%。