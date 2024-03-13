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社會 社會焦點 保障人權

代價好大！賊闖果園偷1串芭蕉　法院判刑6個月全因「這工具」

▲▼ 香蕉 。（圖／記者黃宥寧攝）

▲北市士林區67歲陳姓男子跑到果園以美工刀鋸斷1串芭蕉，被依攜帶兇器罪判處6月有期徒刑，可易科罰金18萬。（圖／記者黃宥寧翻攝）

記者黃宥寧／台北報導

超慘痛代價！北市一名陳姓男子去年9月深夜騎車到延平北路8段私人農地，竊走1串價值1000元芭蕉。李姓農民氣炸報警，稱果園1串芭蕉跟40顆芭樂不翼而飛，但檢警發現未拍攝到芭樂遭竊，加上陳男堅稱只有偷芭蕉，因此依竊盜罪起訴。不過，士林地院審理，認陳男拿美工刀鋸走芭蕉，故依「攜帶兇器竊盜罪」判處有期徒刑6個月，可易科罰金。

67歲陳姓男子去年9月10日晚間7時許，騎機車跑到延平北路8段李姓農民果園，以美工刀鋸斷1串芭蕉，得手後騎車逃離現場，翌日李民發現芭蕉跟40顆芭樂消失無影無蹤，急赴社子派出所報案。

▼陳男跑到果園竊盜芭蕉。（圖／記者黃宥寧翻攝）

▲▼ 。（圖／記者黃宥寧翻攝）

警詢、偵查時，陳男坦承偷了1串芭蕉也還給李民，但否認有偷40顆芭樂，檢警調閱監視器發現，沒有拍攝到竊芭樂過程，且李民也提不出證明，故依竊盜罪起訴。

法院審理時認為，陳男欠缺對他人財產法益尊重，攜凶器美工刀擅取他人之物，所為應予非難，兼衡無前科，返還芭蕉，素行及犯後態度均稱良好，且考量李民所受損害程度，暨被告自述小學肄業，已婚，目前為木工、月收入約2萬餘元等，依攜帶兇器竊盜罪判處6個月有期徒刑，可易科罰金18萬。

對此，有律師指出，偷竊屬微罪，且被告已返還竊取物品，但法院認他持足供兇器使用的美工刀擅取他人之物，而攜帶兇器加重罪最低刑度為6個月，因此陳男才被判6月，只能說是偷雞不著蝕把米。

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