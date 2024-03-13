　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

黑海艦隊半年「被擊沉15艘」　紐時曝：俄海軍總司令遭拔官

▲▼俄羅斯海軍總司令尼古拉·葉夫梅諾夫海軍上將（Nikolai Yevmenov）。（圖／路透）

▲俄羅斯海軍總司令葉夫梅諾夫（Nikolai Yevmenov）傳遭拔官。（圖／路透）

文／中央社

據烏克蘭和西方官員指出，克里姆林宮已將海軍總司令葉夫梅諾夫解職。俄羅斯黑海艦隊遭到烏克蘭一連串毀滅性攻擊，事件在俄國餘波盪漾，這堪稱截至目前最重大影響。

「紐約時報」（The New York Times）今天引述俄媒報導指出，過去5年主掌海軍的葉夫梅諾夫（Nikolai Yevmenov）已遭拔官，由北方艦隊司令莫塞葉夫（Aleksandr A. Moiseyev）取代。

10日已有俄羅斯媒體引述未具名消息人士報導，葉夫梅諾夫遭到撤換，英國「金融時報」（Financial Times）11日引述烏克蘭官員說法報導此事；不過，俄羅斯政府拒絕證實有這項人事異動。

美國官員曾作出評估，儘管基輔去年在烏東和烏南反攻失利，對克里米亞半島（Crimean Peninsula）的打擊和對黑海艦隊（Black Sea Fleet）的攻擊卻出人意表成功。

沒有傳統海軍、沒有艦隊的烏克蘭如此出奇致勝尤其驚人；事實上，烏克蘭是用海上無人艇和飛彈攻擊俄羅斯軍艦。

美國官員確信烏克蘭過去半年以來擊沉15艘俄艦，歐洲官員也表示，海上的勝利已經使得黑海西部重新開放，烏克蘭得以再度從敖德薩港（Odesa）輸出穀物。

一名烏克蘭軍事情報官員指出，葉夫梅諾夫被拔官與俄艦折損直接相關。

烏克蘭估計，自從兩年前開戰以來，曾經擁有80艘軍艦的黑海艦隊其中1/3已遭摧毀。黑海艦隊旗艦莫斯科號（Moskva）2022年4月遭到烏克蘭自製飛彈擊沉，堪稱基輔最具象徵意義勝利之一。

不過；最近的攻勢在實效上同等重要。相關攻擊已經導致俄方從烏克蘭海岸撤離艦隊，並放棄在黑海西部執行任務。

波蘭外交部長席科斯基（Radoslaw Sikorski）今天表示，烏克蘭軍隊「基本上已經贏得黑海西半部的控制權之爭」。

席科斯基在「基督教科學箴言報」（The Christian Science Monitor）舉辦的早餐會中說：「烏克蘭的穀物現在又可以經過博斯普魯斯海峽（Bosporus）輸往烏國的傳統巿場非洲和中國。」

美國中央情報局（CIA）局長勃恩斯（William Burns）昨天在聯邦參議院作證時表示，如果美國提供更多軍事援助，烏克蘭將有能力對克里米亞和黑海艦隊進行更多打擊。

今年曾經撰文表示烏克蘭應該加倍運用這種戰術的勃恩斯說：「烏克蘭可以繼續逼使俄羅斯付出代價，不只是靠深入打擊克里米亞，也針對黑海艦隊，繼續開創這種於過去6個月期間擊沉15艘俄羅斯軍艦的成就。」

烏克蘭軍事分析家表示，由於俄羅斯無力保衛艦隊免遭攻擊，撤換海軍總司令是合邏輯的決定。

軍事分析家科瓦連科（Oleksandr Kovalenko）告訴烏克蘭媒體：「俄方反制我方打擊有何建樹？一無所成。他們目前在提升軍艦安全上毫無有效作法。」

「從塞凡堡（Sevastopol）逃到諾沃羅西斯克（Novorossiysk）是他們所採取的唯一可行作法。」

克宮發言人培斯科夫（Dmitri S. Peskov）昨天告訴記者：「有一些政令被列為機密，我無法予以評論；沒有與此有關的政令對外公告。」

ET快訊
黑吃黑騙贓款轟仇家當鋪68槍　主嫌重判10年
中職啦啦隊新女神！25歲一粒「激似黑嘉嘉」
別帶手機進廁所！醫曝下場　「3時間點」必用酒精擦
保母臉書被肉搜！曾分享「殺害兒童唯一死刑」遭灌爆：下地獄
黃子佼再現身應訊　旅法網紅曝「協調進度」
花花「曾暴瘦剩29公斤」身患多病　醫生警告：情況不樂觀

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

酒駕騎士逆向上高架！正面撞汽車「彈飛轉圈」重摔亡

黑海艦隊半年「被擊沉15艘」　紐時曝：俄海軍總司令遭拔官

美媒曝：美國已啟動對台灣重大軍事合作　陸軍特種部隊長駐

台男柬埔寨被捕「恐判無期徒刑」！　身上綁5kg毒品想飛日本

29歲澳洲女染超級細菌「肺部全是洞」！　2周內不幸身亡

馬來西亞通訊部長稱「無意禁止TikTok」　社群媒體可促進國家經濟

印度總理莫迪為3座半導體廠奠基　致詞「罕見提台灣」

印尼船難1台人落海失蹤！　身分曝是「46歲張姓台商」

巴勒斯坦12歲童放煙火遭擊斃　以國安部長：向開槍士兵致敬

加薩戰爭4個月奪1.2萬童命　兒童死亡人數超越全球4年戰亂

籃籃錄影缺席⋯巫苡萱遭虧下藥XD　徐乃麟、曾國城談虐童案：太狠了

NONO宮廟拜拜「根本不是懺悔」　廟方證實朱海君同行「求補運」

史上第1遭「社工被帶回調查」　警花7hrs搜兒福辦公室、住家

轉介惡保母！兒盟鞠躬道歉　董事長：我們非常痛且內疚

郭書瑤回應參戰《浪姐5》：等官宣　姚淳耀握近10張台積電「200多就買了」

妹子KTV挑戰IU《Good Day》　連飆3段式高音！網：跪著看

電磁爐誤當體重機XD　阿嬤不敢直視超心虛

基隆殉職警3／12告別式　同仁淚送：再見了，昱鴻

惡保母被爆是湯圓店媳婦　店家澄清：2年前已離婚

男開車恍神闖紅燈險撞行人　後方警車追上！開罰8700元

酒駕騎士逆向上高架！正面撞汽車「彈飛轉圈」重摔亡

黑海艦隊半年「被擊沉15艘」　紐時曝：俄海軍總司令遭拔官

美媒曝：美國已啟動對台灣重大軍事合作　陸軍特種部隊長駐

台男柬埔寨被捕「恐判無期徒刑」！　身上綁5kg毒品想飛日本

29歲澳洲女染超級細菌「肺部全是洞」！　2周內不幸身亡

馬來西亞通訊部長稱「無意禁止TikTok」　社群媒體可促進國家經濟

印度總理莫迪為3座半導體廠奠基　致詞「罕見提台灣」

印尼船難1台人落海失蹤！　身分曝是「46歲張姓台商」

巴勒斯坦12歲童放煙火遭擊斃　以國安部長：向開槍士兵致敬

加薩戰爭4個月奪1.2萬童命　兒童死亡人數超越全球4年戰亂

味全龍雙捕遭頭部觸身球　球團回報無大礙

志信去年EPS2.48元、股利2.3元　業外獲利超過5億元

酒駕騎士逆向上高架！正面撞汽車「彈飛轉圈」重摔亡

《不可能的婚禮》8金句：飢不擇食往往會脹氣，不管是食物、男人還是錢

女兒4歲前禁用3C「還是近視」！　王以路崩潰：我到底哪裡沒做好？

快訊／22:26台灣東部海域規模4.2「極淺層地震」　最大震度3級

黑海艦隊半年「被擊沉15艘」　紐時曝：俄海軍總司令遭拔官

疑黑吃黑詐騙贓款轟仇家當鋪68槍　幫派9成員落網主嫌重判10年

紀錄片《尋找湯德章》3／15上映　台南市正義與勇氣紀念日後人齊聚追憶湯德章

虐嬰保母臉書被肉搜！曾分享「殺害兒童唯一死刑」遭灌爆：下地獄

一包不到11元 東森幣折後最低897元

國際熱門新聞

藏壽司虧了！　男客「快手投空盤」爽吃免費餐

19歲男性侵2母馬　牠懷孕9個月流產

一家4口集體墜樓　他電梯內吻別妻小

網美搭機穿太辣！　遭要求換裝怒嗆空姐「誰規定的」

泰性愛派對　男女狂歡「滿地保險套」

日網繪「臭蟲飯店地圖」　警告勿住便宜飯店

日廠突現黃色肉球掌印！廣島急尋劇毒貓咪

日本又一地區開徵「住宿稅」！每晚最多貴2千

5死滅門血案！日裔按摩師刺死妻小後輕生

美潛艦與F-22齊出　直擊台海兵推

老公偷吃表妹　人妻復仇「先奪產再離婚」

女教師帶16歲學生回家性侵！還拍私照傳給他

3貼機車猛撞2死1命危　男站立掛死護欄上

1次娶2妻！男婚禮上演「3人行」甜蜜敬酒

更多熱門

相關新聞

領嘸薪水！俄軍洩密讓黑海艦隊被炸

領嘸薪水！俄軍洩密讓黑海艦隊被炸

俄羅斯黑海艦隊總部22日遭到毀滅性空襲，司令索科洛夫（Viktor Sokolov）據傳不幸喪命。《基輔郵報》25日獨家報導，由於一些俄羅斯軍官未能按時領到薪資軍餉，對莫斯科心生不滿，一氣之下把敏感資訊賣給烏克蘭，成為這次行動的關鍵。

烏軍宣布擊斃「黑海艦隊指揮官」

烏軍宣布擊斃「黑海艦隊指揮官」

烏克蘭轟炸俄黑海艦隊總部　瞬間畫面曝光

烏克蘭轟炸俄黑海艦隊總部　瞬間畫面曝光

俄國控烏無人艇攻擊黑海艦隊

俄國控烏無人艇攻擊黑海艦隊

俄黑海艦隊總部遇襲　6人受傷

俄黑海艦隊總部遇襲　6人受傷

關鍵字：

黑海艦隊海軍總司令

讀者迴響

熱門新聞

陳零九與Miusa緋聞放送吳宗憲重批

山區驚見「全裸溶屍」！新北警識破揪真相

即／F.I.R阿沁嫩妻花花持毒　警登門搜索查扣大麻

男生最想娶的職業出爐！空姐、護理師落馬

花花90度鞠躬道歉：會好好面對錯誤

三大電信都有！4G 499吃到飽「不限速」一日限定復活！

藏壽司虧了！　男客「快手投空盤」爽吃免費餐

遭撞飛重傷搶救21天　彰化姊姊醒了

陳零九爆熱戀吳宗憲「女兒」！帶回家過夜17hrs

才買小磨坊紅辣椒粉！新一代「反指標國師」鴻海全賣崩潰

00940破紀錄！再灌978億進場　兩天申購飆破1700億

住宿舍「怎解決生理需求？」　女同學給答案

北投知名溫泉驚傳偷拍！　情侶湯屋愛愛全被拍

河北燕郊瓦斯大爆炸！整棟樓變廢墟

即／阿沁嫩妻藏大麻被逮　花花移送畫面曝

更多

最夯影音

更多
籃籃錄影缺席⋯巫苡萱遭虧下藥XD　徐乃麟、曾國城談虐童案：太狠了

籃籃錄影缺席⋯巫苡萱遭虧下藥XD　徐乃麟、曾國城談虐童案：太狠了
NONO宮廟拜拜「根本不是懺悔」　廟方證實朱海君同行「求補運」

NONO宮廟拜拜「根本不是懺悔」　廟方證實朱海君同行「求補運」

史上第1遭「社工被帶回調查」　警花7hrs搜兒福辦公室、住家

史上第1遭「社工被帶回調查」　警花7hrs搜兒福辦公室、住家

轉介惡保母！兒盟鞠躬道歉　董事長：我們非常痛且內疚

轉介惡保母！兒盟鞠躬道歉　董事長：我們非常痛且內疚

郭書瑤回應參戰《浪姐5》：等官宣　姚淳耀握近10張台積電「200多就買了」

郭書瑤回應參戰《浪姐5》：等官宣　姚淳耀握近10張台積電「200多就買了」

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

開搶！台北婦幼展門票

開搶！台北婦幼展門票

千大品牌匯聚，輕鬆消費不踩雷！雙人VIP入場券，立即索取

奴才們快來索取VIP入場券

奴才們快來索取VIP入場券

年度寵物盛會！限時四天，快來索票，帶著你的毛孩做夥玩！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面