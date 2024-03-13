黑海艦隊半年「被擊沉15艘」　紐時曝：俄海軍總司令遭拔官

▲俄羅斯海軍總司令葉夫梅諾夫（Nikolai Yevmenov）傳遭拔官。（圖／路透）

文／中央社

據烏克蘭和西方官員指出，克里姆林宮已將海軍總司令葉夫梅諾夫解職。俄羅斯黑海艦隊遭到烏克蘭一連串毀滅性攻擊，事件在俄國餘波盪漾，這堪稱截至目前最重大影響。

「紐約時報」（The New York Times）今天引述俄媒報導指出，過去5年主掌海軍的葉夫梅諾夫（Nikolai Yevmenov）已遭拔官，由北方艦隊司令莫塞葉夫（Aleksandr A. Moiseyev）取代。

10日已有俄羅斯媒體引述未具名消息人士報導，葉夫梅諾夫遭到撤換，英國「金融時報」（Financial Times）11日引述烏克蘭官員說法報導此事；不過，俄羅斯政府拒絕證實有這項人事異動。

美國官員曾作出評估，儘管基輔去年在烏東和烏南反攻失利，對克里米亞半島（Crimean Peninsula）的打擊和對黑海艦隊（Black Sea Fleet）的攻擊卻出人意表成功。

沒有傳統海軍、沒有艦隊的烏克蘭如此出奇致勝尤其驚人；事實上，烏克蘭是用海上無人艇和飛彈攻擊俄羅斯軍艦。

美國官員確信烏克蘭過去半年以來擊沉15艘俄艦，歐洲官員也表示，海上的勝利已經使得黑海西部重新開放，烏克蘭得以再度從敖德薩港（Odesa）輸出穀物。

一名烏克蘭軍事情報官員指出，葉夫梅諾夫被拔官與俄艦折損直接相關。

烏克蘭估計，自從兩年前開戰以來，曾經擁有80艘軍艦的黑海艦隊其中1/3已遭摧毀。黑海艦隊旗艦莫斯科號（Moskva）2022年4月遭到烏克蘭自製飛彈擊沉，堪稱基輔最具象徵意義勝利之一。

不過；最近的攻勢在實效上同等重要。相關攻擊已經導致俄方從烏克蘭海岸撤離艦隊，並放棄在黑海西部執行任務。

波蘭外交部長席科斯基（Radoslaw Sikorski）今天表示，烏克蘭軍隊「基本上已經贏得黑海西半部的控制權之爭」。

席科斯基在「基督教科學箴言報」（The Christian Science Monitor）舉辦的早餐會中說：「烏克蘭的穀物現在又可以經過博斯普魯斯海峽（Bosporus）輸往烏國的傳統巿場非洲和中國。」

美國中央情報局（CIA）局長勃恩斯（William Burns）昨天在聯邦參議院作證時表示，如果美國提供更多軍事援助，烏克蘭將有能力對克里米亞和黑海艦隊進行更多打擊。

今年曾經撰文表示烏克蘭應該加倍運用這種戰術的勃恩斯說：「烏克蘭可以繼續逼使俄羅斯付出代價，不只是靠深入打擊克里米亞，也針對黑海艦隊，繼續開創這種於過去6個月期間擊沉15艘俄羅斯軍艦的成就。」

烏克蘭軍事分析家表示，由於俄羅斯無力保衛艦隊免遭攻擊，撤換海軍總司令是合邏輯的決定。

軍事分析家科瓦連科（Oleksandr Kovalenko）告訴烏克蘭媒體：「俄方反制我方打擊有何建樹？一無所成。他們目前在提升軍艦安全上毫無有效作法。」

「從塞凡堡（Sevastopol）逃到諾沃羅西斯克（Novorossiysk）是他們所採取的唯一可行作法。」

克宮發言人培斯科夫（Dmitri S. Peskov）昨天告訴記者：「有一些政令被列為機密，我無法予以評論；沒有與此有關的政令對外公告。」